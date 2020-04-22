EİB’ten sağlık çalışanlarına tam destek

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), sağlık çalışanlarına ve hastanelere destek amacıyla korona virüs (Covid-19) hastalığının tanısında kullanılan numune alma kabinlerini ihtiyaç sahibi dört hastaneye dağıttı, ilerleyen dönemde de entübasyon kabinlerini teslim edecek.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, korona virüsle mücadelede riskli grupta yer alan sağlık personellerinin maksimum seviyede korunması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Eskinazi, “Türkiye, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için tek yürek oldu. Pandemiye karşı destan yazan sağlık çalışanlarımızın daha güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak adına numune alma kabinlerini Menemen Devlet Hastanesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ege Üniversitesi Hastanesi, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine dağıttık. Artık bu hastanelerimize salgın şüphesiyle giden vatandaşlardan temassız ve kontrollü bir şekilde örnek alınacak. Sağlık müdürlükleriyle koordineli bir şekilde sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu diğer koruyucu ekipman ve cihazları da tedarik etmeye devam ediyoruz" dedi.

Entübasyon kabinleri de teslim edilecek

Eskinazi, sağlık personelini ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla geliştirilen entübasyon kabinlerinin de yakın zamanda teslim edileceğini açıklayarak, “Salgının Türkiye’de görüldüğü andan itibaren ön safta, emek, özveri, cesaret ve büyük bir inançla savaşan, gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Diğer ülkelerin korona virüs bilançolarına bakıldığında Türkiye’de durum normal düzeyde seyrediyor. Türkiye, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın akılcı politikasıyla bu krize en erken cevap veren ve en erken tedbir alan ülkelerden biri oldu. Aynı zamanda sağlık altyapımız güçlü olduğu için süreci iyi bir şekilde yönetiyoruz. Ayrıca sağlık çalışanlarımızı koruma altına alan ’Sağlıkta Şiddet Yasası’nın TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini ve yasalaşmasını da büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.