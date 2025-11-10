  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Ehliyetsiz sürücü trafikte terör estirdi
Gündem

Ehliyetsiz sürücü trafikte terör estirdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kırmızı ışıkta geçen ehliyetsiz sürücü, 'U' dönüşü yapan pikaba çarptı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ali K. (64) idaresindeki 53 DS 654 plakalı pikap, cadde üzerinde U dönüşü yaparken, kırmızı ışık ihlali yapan M.E.A. (17) yönetimindeki 34 UP 8385 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 UP 8385 plakalı otomobil yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

2'Sİ ÇOCUK 3 YARALI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen, otomobildeki M.E.A. (17), E.H.S. (17) ve pikapta bulunan O.E.M. (55) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan Pikap sürücüsü Ali K. ise kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kurtulan olmadı! İşte 4 kişinin öldüğü helikopter kazasının dehşet verici görüntüsü
Kurtulan olmadı! İşte 4 kişinin öldüğü helikopter kazasının dehşet verici görüntüsü

Dünya

Kurtulan olmadı! İşte 4 kişinin öldüğü helikopter kazasının dehşet verici görüntüsü

Jeep tutkunları kasımda kazanıyor! Takas ve kredi avantajları sizlerle
Jeep tutkunları kasımda kazanıyor! Takas ve kredi avantajları sizlerle

Otomotiv

Jeep tutkunları kasımda kazanıyor! Takas ve kredi avantajları sizlerle

Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!
Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!

Yerel

Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!

Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var
Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var

Yerel

Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet
Gündem

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

Her türlü hayasızlığın olağan hale geldiği Kadıköy’de bir eğlence merkezinde korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşla..
Şaşırtan karar: Taziye yemeği vermek yasaklandı!
Gündem

Şaşırtan karar: Taziye yemeği vermek yasaklandı!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Belediye Meclisi, vatandaşların maddi yükünü hafifletmek amacıyla taziye evlerinde yemek verilmesini yasakladı. ..
Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı
Gündem

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23