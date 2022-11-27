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Yerel Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu! Yaralılar var
Yerel

Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu! Yaralılar var

Adıyaman'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin bir başka otomobil ile çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 23:55:00 - 2022-11-28 00:03:24
Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu! Yaralılar var

Adıyaman'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin bir başka otomobil ile çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Yaşar Almas (49) idaresindeki 02 KB 921 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 18. kilometresinde bulunan Küçükboyalı köyü yolundan karayoluna giren ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen Abuzer Doğan (72) idaresindeki 02 NA 829 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

 

Meydana gelen kazada sürücülerden Abuzer Doğan ve aracında bulunan Zeliha Doğan (73) ile karşı araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Almas (23), Keziban Almas (48) ve Aşkan Almas (73) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar olay yerine gelen bölge trafik polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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