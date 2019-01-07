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Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2019 ehliyet sınav tarihleri

2019 ehliyet sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı binlerce sürücü adayı tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019 sınav takvimiyle birlikte ehliyet sınavları için açıklama geldi. Peki, 2019 ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2019 MEB sınav takvimi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 01:29
Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2019 ehliyet sınav tarihleri

Sürücü belgesini alıp bir an önce trafiğe çıkmak isteyen vatandaşlar, 2019 yılı ehliyet sınavı tarihlerini öğrenmeye çalışoyor. Peki, 2019 ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2019 MEB sınav takvimi.

EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2019/MTSK e-Sınavı 81 ilde açılan e-sınav salonlarında haftanın 7 (yedi) günü randevulu sistemle gerçekleştirilecektir.

EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:

- T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi(nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği)

- Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi,

- Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu,

- Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak,

- Mevcut sürücü belgesi dışında sertifika alacak kursiyerler sahip oldukları sürücü belgesinin fotokopisi,

- Kursiyerler arasında 18 yaşını doldurmamış olanlar veli/vasi muvafakat namesi

- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biYometrik fotoğraf.

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin:

Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarından istenen evraklara ek olarak pasaportlarının noter tasdikli Türkçe tercüme edilmiş hali, ülkemizde altı aydan fazla kalacağına dair göstereceği ikametgah izni veya öğrenci olduğuna dair öğrenim vizesi belgesidir.

2019 MEB SINAV TAKVİMİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 01:29
  1. Ehliyet sınavları
  2. 2019 Ehliyet sınavları
  3. Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak?
  4. İşte 2019 ehliyet sınav tarihleri
  5. İşte 2019 ehliyet sınav takvimi
  6. 2019 MEB sınav takvimi
  7. sürücü belgesi
  8. ehliyet

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