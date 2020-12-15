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Eğitim Ehliyet sınavları ertelendi mi?
Eğitim

Ehliyet sınavları ertelendi mi?

Ehliyet sınavı yapılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Hal böyle olunca ehliyet almak isteyenler sınavların durumunu araştırıyor. Peki, ehliyet sınavları yapılıyor mu? | Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? | Ehliyet sınavları iptal edildi mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-15 09:24:00 -
Ehliyet sınavları ertelendi mi?

Koronavirüs salgını yaşamın pek çok alanını olumsuz etkiledi. Ehliyet sınavına girmek isteyenler salgın ve hafta sonu kısıtlamaları sebebiyle ehliyet sınavlarını ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı. Ehliyet sınavları yapılacak mı?

Ehliyet sınavları ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığınca, ehliyet, gemi adamı ve pilot lisansı almak isteyenlere yönelik kurslar ile özel çeşitli kurslardan yeterli altyapıya sahip olanların, teorik dersleri uzaktan öğretim yoluyla yapabilecekleri açıklandı.

Söz konusu kurumların uyguladıkları programlardaki uygulamalı eğitimleri ise 4 Ocak'tan sonra tamamlanacak.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin sınavları, bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin izni dahilinde İçişleri Bakanlığının genelge hükümlerine uygun olarak sokağa çıkma kısıtlamaları göz önünde bulundurularak yapılabilecek.

Yapılan duyuruda sınav hakkı kazanan sürücü adaylarının hafta sonu yapılan, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavları yapılması için karar alındı. Cumartesi ve pazar günü yapılan sınavlarda 8 kursiyer sınava katılabilecek. Ehliyet kursu sınavına 8 kişiden fazlası alınmayacak.

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