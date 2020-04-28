Ehliyet alacaklar temmuz ayının ortasına kadar bekleyebilir

Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, sürücü adayların ehliyetlerini en iyimser şekilde temmuz ayının ortasında alabileceğini, kursu yarım kalan adayların ise ehliyetlerini haziran ayında alabileceğini söyledi.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı sürücü kurslarının eğitimine 15 Mart’ta ara vermişti. Birçok sürücü adayı da bu ara nedeniyle ehliyetine kavuşamamıştı. Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, haziran ayında kurslar açılırsa mart ayında kursu yarım kalanların haziranda ehliyetini alabileceğini, haziranda kursa yazılanların ise temmuz ayının ortasında ehliyet alabileceklerini ifade etti.

Sürücü kurslarının faaliyetlerinin 15 Mart’ta durduğunu belirten Hasan Guda, “Sürücü kursları şu anda faaliyetlerini durdurmuş durumda. Bizler, mayıs veya haziran ayında dönem açmayı umut ediyoruz. 15 Mart’ta sürücü kursları tatil edildi. Devam eden derslerimiz de bu süreçte durduruldu. Sürücü kursları tekrar açılırsa ilk önce aday sürücülerin derslerini bitireceğiz ardından da yeni sürücü adaylarının kaydını alacağız. Nisan ayında hiç kayıt alamadık, bizim için boş geçti. Bu gidişle mayıs ayında da kayıt alamayacağız gibi gözüküyor. Bunlara rağmen işletmelerimizin kira ve diğer masraflarını ödemeye devam ediyoruz. Bu konuda bizlerin de düşünülmesi gerekiyor” dedi.

“Ehliyet almak isteyenler 15 Temmuz’a kadar bekleyebilir”

Ehliyet almak isteyenlerin 15 Temmuz’a kadar bekleyebileceğine değinen Guda, şunları söyledi:

“Korona virüsü olmasaydı Mart ayında kursa başlayan sürücü adaylarının ehliyeti Nisan ayının ortasında ellerinde olurdu. Sürücü kursları haziran ayında kayıt almaya başlarsa, temmuzun 15’inde ehliyetleri ellerinde olur. Mart döneminde kursu yarım kalan sürücü adayları ise haziran ayında sınava girip geçerlerse ehliyetlerini alabilirler.”