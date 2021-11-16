  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Egzersizin sağlığımız için olumlu etkileri nelerdir?
Kadın - Aile

Egzersizin sağlığımız için olumlu etkileri nelerdir?

Egzersiz aşırı kilo almanızı engelleyerek kilo kaybını muhafaza etmenize ve birçok hastalıktan korunmanıza yardımcı olur.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 12:37:00 -
Egzersizin sağlığımız için olumlu etkileri nelerdir?

Egzersiz yapmak bireylerde genel sağlığın korunması ve devamlılığında en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Uzmanlar, düzenli olarak egzersiz yapmanın bireylere pek çok konuda katkısı bulunduğunu belirtiyor.

Neden egzersiz yapmalıyız?

Kas kuvvetinin korunması ve artırılmasında faydalıdır.

Vücut düzgünlüğünün ve postürün korunmasını sağlar.

Günlük yorgunluk halini azaltır.

Kalbin ritmini düzenler.

Kalbi güçlendirerek kan akışını arttırır ve kalp krizi ge­çirme riskini azaltır.

Solunum kapasitesini artırır.

Düzenli aktivite yapan bireyler sigara bağımlılığından kurtulma ko­nusunda inaktif bireylerden daha başarılıdırlar.

Düzenli fiziksel aktivite insülin aktivitesinin kontrolünü sağlayarak şeker hastalığının ve kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur.

Vücudun su, tuz, mineral kullanımının dengelenmesine yardımcı olur.

Enerji gereksinimini yağları yakarak karşılama alışkanlığı getirerek metabolizmayı hızlandırır ve kilo alımını önler.

Damar yapısına etkileri nedeniyle beyine olan kan akışının artışına bağlı olarak erken demans  ve unutkanlık gelişim riskini azaltır.

Beyin damar hastalıkları gelişim riskini azaltır.

Sağlıklı kas, kemik ve eklem yapısı üzerine olumlu etkileri nedeniyle vücut düzgünlüğü ve farkındalığını geliştirerek bedeni ile barışık, özgü­venli bireyler yaratır.

Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini geliştirir.

Kendini iyi hissetme ve mutluluk oluşturur.

Egzersiz nedir tanımı?

Egzersiz; planlı, yapılandırılmış, istemli, fiziksel zindeliğin (fitness) bir ya da birkaç unsurunu geliştirmeyi amaçlayan fiziksel aktivite tipidir. Fiziksel zindeliğin sağlıkla ilgili bileşenleri; kardiyovasküler (aerobik) fitness, kas gücü ve dayanıklılığı, esneklik ve vücut kompozisyonudur.

Egzersiz fizyolojisi nedir tanımı?

Egzersiz fizyolojisi fiziksel aktivite altında yatan fizyolojik mekanizmanın incelendiği bilim dalı. Egzersiz fizyolojisi atletlerde, spor antrenmanlarında kronik rahatsızlıkların giderilmesi, fiziksel uyumun korunması gibi alanlarla da ilgilidir. Fizyoloji üzerindeki çevresel etkenler gibi alanları da içermektedir.

Evde egzersiz ne kadar yapılmalı?

Haftada 3-4 gün hareket etmenizi sağlayacak bir plan oluşturun. Günlük egzersiz sürenizin 1 saati geçmemesi gerekir.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük skandal! Mescitte ahlaksızca yakalandılar
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük skandal! Mescitte ahlaksızca yakalandılar

Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını bahane ederek, LGBT destekçisi sapkınların da destekleriyle başlattıkları olaylarla Boğaziçi Üniversites..
Canlı yayında Şen ve Küçük arasında dolar kavgası
Gündem

Canlı yayında Şen ve Küçük arasında dolar kavgası

Habertürk canlı yayına katılan Prof. Dr. Ersan Şen ve gazeteci Cem Küçük arasında dolar kavgası çıktı.
Ümit Özdağ'dan iyi dövdün ziyareti
Gündem

Ümit Özdağ'dan iyi dövdün ziyareti

İstanbul'da Kapalıçarşı'ya giden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 10 Kasım'da Atatürk'e saygı duruşunda bulunmadı diye bir adamı döven esnaf..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay