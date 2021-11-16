Egzersizin sağlığımız için olumlu etkileri nelerdir?

Egzersiz yapmak bireylerde genel sağlığın korunması ve devamlılığında en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Uzmanlar, düzenli olarak egzersiz yapmanın bireylere pek çok konuda katkısı bulunduğunu belirtiyor.

Neden egzersiz yapmalıyız?

Kas kuvvetinin korunması ve artırılmasında faydalıdır.

Vücut düzgünlüğünün ve postürün korunmasını sağlar.

Günlük yorgunluk halini azaltır.

Kalbin ritmini düzenler.

Kalbi güçlendirerek kan akışını arttırır ve kalp krizi ge­çirme riskini azaltır.

Solunum kapasitesini artırır.

Düzenli aktivite yapan bireyler sigara bağımlılığından kurtulma ko­nusunda inaktif bireylerden daha başarılıdırlar.

Düzenli fiziksel aktivite insülin aktivitesinin kontrolünü sağlayarak şeker hastalığının ve kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur.

Vücudun su, tuz, mineral kullanımının dengelenmesine yardımcı olur.

Enerji gereksinimini yağları yakarak karşılama alışkanlığı getirerek metabolizmayı hızlandırır ve kilo alımını önler.

Damar yapısına etkileri nedeniyle beyine olan kan akışının artışına bağlı olarak erken demans ve unutkanlık gelişim riskini azaltır.

Beyin damar hastalıkları gelişim riskini azaltır.

Sağlıklı kas, kemik ve eklem yapısı üzerine olumlu etkileri nedeniyle vücut düzgünlüğü ve farkındalığını geliştirerek bedeni ile barışık, özgü­venli bireyler yaratır.

Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini geliştirir.

Kendini iyi hissetme ve mutluluk oluşturur.

Egzersiz nedir tanımı?

Egzersiz; planlı, yapılandırılmış, istemli, fiziksel zindeliğin (fitness) bir ya da birkaç unsurunu geliştirmeyi amaçlayan fiziksel aktivite tipidir. Fiziksel zindeliğin sağlıkla ilgili bileşenleri; kardiyovasküler (aerobik) fitness, kas gücü ve dayanıklılığı, esneklik ve vücut kompozisyonudur.

Egzersiz fizyolojisi nedir tanımı?

Egzersiz fizyolojisi fiziksel aktivite altında yatan fizyolojik mekanizmanın incelendiği bilim dalı. Egzersiz fizyolojisi atletlerde, spor antrenmanlarında kronik rahatsızlıkların giderilmesi, fiziksel uyumun korunması gibi alanlarla da ilgilidir. Fizyoloji üzerindeki çevresel etkenler gibi alanları da içermektedir.

Evde egzersiz ne kadar yapılmalı?

Haftada 3-4 gün hareket etmenizi sağlayacak bir plan oluşturun. Günlük egzersiz sürenizin 1 saati geçmemesi gerekir.