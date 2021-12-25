Eğrelti otuyla kızıla bürünen Kızılırmak Deltası'ndan eşsiz görüntüler

Bir tür su eğrelti otu olan azolla filiculoides ile kaplanan UNESCO Geçici Miras Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kızıla büründü. Su yüzeyini tamamen kaplayan eğrelti otu, eşsiz görüntüler oluşturdu.

Samsun'un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, suyu temizlemesi, biyokütle enerjisi olarak kullanımı gibi birçok fonksiyonları olduğu bilinen ve 'yeşil altın madeni' olarak adlandırılan bir tür eğrelti otuyla kaplandı. "Azolla filiculoides" ismi verilen eğrelti otunun suyun yüzeyini kızıla kaplamasıyla doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşlar ise bu anları telefonlarına kaydetti. Kimi vatandaşlar güzel görüntüler oluşturduğunu ve böyle bir manzara ile ilk defa karşılaştıklarını söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Yalçın, su eğrelti otunun yeşil yapraklarının renginin güçlü güneş ışığı, düşük sıcaklık ve olumsuz çevresel koşullarda antosiyanin sentezinin teşvik edilmesiyle kırmızıya döndüğünü söyledi.

Bitkinin uygun koşullar altında bir iki haftada biyokütlesini ikiye katlama potansiyeli bulunduğuna işaret eden Yalçın, "Bu bitkinin birçok özelliği var. Aynı zamanda suyu temizlemesi, biyokütle enerjisi olarak kullanımı gibi fonksiyonlarından dolayı 'yeşil altın madeni' olarak adlandırılıyor. Avrupa ve dünyada 7 farklı türü var. Eksi 5 ila artı 35 derecede yayılış gösteriyor. Uzak Doğu'da çeltik tarımında, içerdiği azot miktarı nedeniyle yeşil gübre olarak kullanılıyor" dedi.