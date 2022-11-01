Kurumlara göre memur maaşları! 2022 memur maaşları: Polis, Öğretmen, Hemşire, Savcı, Araştırma Görevlisi ve Doktorlar ne kadar maaş alıyor?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 2022 memur maaşları 4 Temmuz’da netlik kazandı. Memurlar 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine göre bu yılın ikinci yarısı için yüzde 7 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 6 aylık enflasyon oranının sonucunda ilave yüzde 34,69 artışla birlikte zam oranı yüzde 41,69’u buldu.

Memur Maaşları 2022

2022 memur maaşları aşağıdaki gibidir;

Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri yüzde 41,69 oranında zam aldı. En düşük memur maaşı 9 bin lira, emekli memur maaşı 6 bin TL oldu.

Genel müdür (1/4): 30.222

Şube müdürü (Lisans - 4/1): 15.852

Memur (Lise - 15/1): 9.051

Öğretmen (9/1): 12.281

Kaymakam 1. sınıf (4/1): 27.643

Başkomiser (8/1): 15.815

Polis memuru (11/1): 13.752

Uzman hekim (7/1): 18.861

Hemşire (Lisans - 9/1): 11.832

Mühendis (8/1): 16.209

Araştırma görevlisi (8/1): 15.315

Vaiz (Lisans - 9/1): 10.647

Avukat (9/1): 15.492

Memur Maaşları Ne Kadar?

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı Temmuz zammından sonra 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.

Polis Maaşları Ne Kadar?

Ocak 2022 tarihinde 9.706 TL olan polis maaşı Temmuz zammı sonrasında 13 bin TL oldu.

Başkomiserlerin maaşları ise 11.162 TL'den 15.810 TL'ye yükseldi.

Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

Temmuz zammında sonra en düşük öğretmen maaşı 8.576 TL ile 9 bin TL arasında farklılık göstermektedir. Derecelerine göre öğretmen maaşları;

Memur Maaşları Tablosu

1. Derece öğretmen maaşı

1/4 25+: 11.357 TL

1/4 25: 11.354 TL

1/3 24: 11.332 TL

1/2 23: 11.310 TL

1/1 22: 11.300 TL

2. Derece öğretmen maaşı

2/3 21: 11.142 TL

2/2 20: 11.130 TL

2/1 19: 11.127 TL

3. Derece öğretmen maaşı

3/3 19: 10.846 TL

3/2 18: 10.826 TL

3/1 17: 10.805 TL

4. Derece öğretmen maaşı

4/3 16: 10.784 TL

4/2 16: 10.676 TL

4/1 15: 10.577 TL

5. Derece öğretmen maaşı

5/3 14: 10.192 TL

5/2 13: 10.188 TL

5/1 12: 10.179 TL

6. Derece öğretmen maaşı

6/3 11: 10.115 TL

6/2 10: 10.110 TL

6/1 9: 10.100 TL

7. Derece öğretmen maaşı

7/3 8: 10.066 TL

7/2 7: 10.062 TL

7/1 6: 10.057 TL

8. Derece öğretmen maaşı

8/3 5: 10.026 TL

8/2 4: 10.020 TL

8/1 3: 10.012 TL

Doktor Maaşları Ne Kadar?

Temmuz 2022 itibariyle işe yeni başlamış bir doktorun maaşı yaklaşık 13 bin 155 TL olurken, uzman doktorların (1/4) maaşları ise 13 bin 312 TL ile 15 bin 288 TL arasında değişiyor. Profesör doktorların maaşı ise en az 12 bin 250 TL olurken ortalama maaşları ise 24 bin 120 TL’ye çıktı.

Hemşire Maaşları 2022

8/1 derecesinde yer alan kişiler için hemşire maaşları 14 bin 480 TL

6/3 derecesinde yer alan kişiler için hemşire maaşları 15 bin 510 TL (5 yıllık hemşire için)

4/2 derecesinde bulunan kişiler için hemşire maaşları 16 bin 460 TL (10 yıllık hemşire için)

2/1 derecesinde yer alanlar için hemşire maaşları 16 bin 920 TL (15 yıllık hemşire için)

1/3 derecesinde bulunan kişiler için hemşire maaşları 17 bin 307 TL (20 yıllık hemşire için)

1/4 derecesinde görev alan kişiler için hemşire maaşları 17 bin 415 TL (25 yıllık hemşire için)

Zabıta Maaşları 2022

Zabıta maaşları 2022 yılında en düşük 8.400 TL en yüksek 13.370 TL olarak belirlenmiştir. Zabıta maaşlarında öğrenim durumu önem kazanır. Ön lisans ve lisans mezunu zabıtalar aynı maaşı almaz. Ayrıca kıdem ve derece ücrete etki eden faktörlerdendir.

2022 Yeni başlayan zabıta maaşı: 8.400,00 TL

2022 Ön lisans mezunu zabıta maaşı: 9.200,00 TL

2022 Lisans mezunu zabıta maaşı: 10.000,00 TL

2022 Kadrolu zabıta maaşı: 10.00,00 TL

2022 Zabıta müdürü maaşı: 11.000,00 TL

2022 Emekli zabıta maaşı: 7.500,00 TL

Hakim Maaşları 2022

Hakim maaşları kıdem ve dereceye göre değişir. Bu nedenle her hakimin maaşı aynı olmaz. 2022 yılında derece ve kıdeme göre hakim maaşları aşağıdaki gibidir;

8. derece: Bu grupta, mesleğe yeni başlayan hakimler yer alır. Maaşları 2022 yılında yaklaşık 12 bin 500 TL’dir.

7. derece: 3 yıl deneyimi olan 7. derecedeki hakimlerin maaşları, yaklaşık 13 bin TL’dir.

6. derece: 5 yıl deneyimi olan 6. derecedeki hakimlerin maaşları, yaklaşık 13 bin 500 TL’dir.

5. derece: 7 yıl deneyimi olan 5. derecedeki hakimlerin maaşları, yaklaşık 14 bin TL’dir.

4. derece: 9 yıl deneyimi olan 4. derecedeki hakimlerin maaşları, yaklaşık 14 bin 500 TL’dir.

3. derece: 11 yıl deneyimi olan 3. derecedeki hakimlerin maaşları, yaklaşık 15 bin 200 TL’dir.

2. derece: 13 yıl deneyimi olan 2. derecedeki hakimlerin maaşları, yaklaşık 15 bin 750 TL’dir.

1. derece: 18 yıl deneyimi olan 1. derecedeki hakimlerin maaşları, yaklaşık 18 bin TL’dir

1. derece (birinci sınıfa ayrılmış): Birinci sınıfa ayrılmış hakimlerin maaşları, yaklaşık 28 bin TL’dir.

1. derece (24 yıl): 24 yıl deneyimi olan birinci sınıf hakimlerin maaşları, 35 bin TL’ye kadar çıkmaktadır.

Araştırma Görevlisi Maaşları 2022

Araştırma görevlisi maaşları memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar gibi 6 aylık periyotlarla zamlanır. Temmuz 2022’de araştırma görevlisi maaşı da zamlanmıştır. Ocak ayında 10.264 TL olan araştırma görevlisi maaşı Temmuz ayında 14.543 TL’ye yükselmiştir.

Savcı Maaşları 2022

Savcı maaşları 2022 yılında aşağıdaki gibidir;

8. derece: Bu grupta, mesleğe yeni başlayan savcılar yer alır. Maaşları 2022 yılında yaklaşık 12 bin 500 TL’dir.

7. derece: 3 yıl deneyimi olan 7. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 13 bin TL’dir.

6. derece: 5 yıl deneyimi olan 6. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 13 bin 500 TL’dir.

5. derece: 7 yıl deneyimi olan 5. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 14 bin TL’dir.

4. derece: 9 yıl deneyimi olan 4. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 14 bin 500 TL’dir.

3. derece: 11 yıl deneyimi olan 3. derecedeki hakimlerin ve savcıların maaşları, yaklaşık 15 bin 200 TL’dir.

2. derece: 13 yıl deneyimi olan 2. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 15 bin 750 TL’dir.

1. derece: 18 yıl deneyimi olan 1. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 18 bin TL’dir

1. derece (birinci sınıfa ayrılmış): Birinci sınıfa ayrılmış savcıların maaşları, yaklaşık 28 bin TL’dir.

1. derece (24 yıl): 24 yıl deneyimi olan birinci sınıf savcıların maaşları, 35 bin Türk lirasına kadar çıkmaktadır. (milliyet)