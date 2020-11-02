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Gündem Eğitimde yeni aşamaya geçildi: İstanbul’da trafik arttı
Gündem

Eğitimde yeni aşamaya geçildi: İstanbul’da trafik arttı

Normalleşme adımları kapsamında 5. ve 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 09:25:00 -
Eğitimde yeni aşamaya geçildi: İstanbul’da trafik arttı

Normalleşme adımları kapsamında kademeli olarak yüzyüze eğitime başlanıyor. Öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı. Bugün de 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

Bu durum İstanbul’da trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu. Sabahın erken saatlerinde İstanbul’daki trafik yoğunluğu %38 seviyesine ulaştı.

5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitim için okullarına gideceği öğrenildi.

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