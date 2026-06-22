Eğitimde yapay zeka devrimi başladı! Bakan Yusuf Tekin müjdeyi Çamlıca Camisi'nden verdi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, "Biz de bunu Bakanlık olarak, eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık, yapay zeka destekli." dedi.

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyetinin katkısıyla Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı anısına Çamlıca Camisi'nde düzenlenen "Peygamberimiz Temalı Yapay Zeka ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi Büyük Ödül Töreni"ne katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Tekin, geçmişte başörtülü öğrencilerin üniversitede öğrenim görmelerinin bile suç sayıldığını söyledi.

Bakan Tekin, "Çok değil bundan yaklaşık 23-24 yıl önce Türkiye'de şu salonda şu ana kadar konuştuğumuz şeyleri konuşuyor olsaydık kapıda polisler olurdu. Akşam ana haber bültenlerinde irticacı olmakla, anayasal düzene karşı gelmekle itham edilecektik. Abartmıyorum arkadaşlar bu böyle. 1990'lı yılların sonu, 2000'li yılların başına kadar resmi evraklarda var, bir imam hatip lisesi öğretmenimiz, imam hatip okulunun pansiyondaki çocuklarımızı sabah namazına kaldırdığı için disiplin soruşturması geçirmiş. Cuma günlerinin ana haber bültenlerinin rutin konusu, gizlice kaçarak cuma namazına giden öğrencilerin disiplin suçu işledikleri, Türkiye'ye irticanın geldiği üzerine kurgulanmıştır. Koca koca haber spikerleri, işi gücü bırakıp cuma namazına giden üç tane öğrencinin izini sürüyor, haberlerini yapıyordu." diye konuştu.

2002 yılından itibaren etnik ya da dini kimliği sebebiyle inanç ve ibadetlerini yaşamak isteyen kişilerin önündeki bütün engelleri teker teker kaldırdıklarını ifade eden Tekin, bunun hiç kolay olmadığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif doğrultusunda 2023 yılından itibaren bazı adımlar attıklarını vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle milletimizin bu anlamda geçmişiyle barışık, milli birlik ve beraberliğimizi temin edecek şekilde eğitim alması, çocuklarımızın geçmişine gönül bağıyla olan bağlarını devam ettirebilmesi, çocuklarımızın gönül dünyamız diye tanımladığımız Balkanlar'dan Filistin'e, Kuzey Kıbrıs'tan Türkistan'daki Türki cumhuriyetlere kadar hepsiyle gönül bağını devam ettirecekleri bir müfredatı oluşturduk. Onunla beraber, seçimlik dersleri yine 2023 yılında kategorize ettik. Din ve ahlakla ilgili dersleri bir kategoride topladık. Kültür ve sanatla ilgili dersleri bir kategoride, akademik dersleri de başka bir kategoride topladık. Şu an çok şükür, din ve ahlakla ilgili dersleri almak durumunda olan yaklaşık 5 milyon 200 bin öğrencinin 4,5 milyona yakını, bu dersleri şu anda seçiyor ve okuyor."

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle iyi insan yetiştirmenin önündeki engelleri tek tek kaldıracak adımların atılmasına çalışıldığını söyledi.

Eğitimde yapay zekanın önemine dikkati çeken Tekin, "Yapay zeka ve teknolojinin eğitim öğretim süreçlerinde kullanımı kuşkusuz çok önemli. Biz de bunu Bakanlık olarak, eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık, yapay zeka destekli. Geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığımız, yabancı dil ve Türkçe öğrenmek üzere yapay zeka destekli bir uygulama 'DİLİM' adıyla, yine aynı şekilde Bakanlığın merkez teşkilatında karar mekanizmalarını rasyonel bir zemine oturtacak yapay zeka destekli Bakanlık Yönetim Sistemi, şiddet dahil benzeri olaylara müdahale etme anlamında yapay zekadan faydalanacak Duygu Temelli Dijital Esenlik Uygulaması ve benzeri uygulamalarla bu süreci devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yayımladığımız programların odağına iyi insan olmayı yerleştirdik"

İyi insan yetiştirmenin eğitim öğretim süreçlerinin parçası ve doğrudan hedefi olduğunu dile getiren Tekin, "Eğer eğitim öğretim sistemleri iyi insan yetiştirmek üzere kurgulansa, ahlaklı, barışı, insan haklarını önceleyen bir insan yetiştirmek üzere kurgulansa bugün dünyanın hiçbir bölgesinde zulümler, insan hakları ihlalleri, savaşlar olmazdı. Demek ki dünyada savaşlar varsa, insan hakları ihlalleri varsa, mazlum coğrafyalardan bahsediyorsak, bu sürecin içerisinde mutlaka eğitim öğretim süreçlerinin rolü ve yeri var. O yüzden biz eğitimciler şapkamızı önümüze alıp, elimizi vicdanımıza koyup sağlıklı bir şekilde düşünmeliyiz. Biz de bunu yaptık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla yayımladığımız programların odağına iyi insan olmayı yerleştirdik." şeklinde konuştu.

İyi insan olmanın Türk milletinin, İslam ümmetinin ihtiyaç duyduğu ahlak seciyelerine sahip kuşak yetiştirmek anlamına geldiğine işaret eden Tekin, dünyanın her tarafında artık yapay zekanın insanlığın yararına kullanılması amacıyla bir süreç başlatıldığını sözlerine ekledi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen de 20 binden fazla öğrenci ve 4 binden fazla öğretmenin sürece dahil olduğunu belirterek, projenin amaçlarını anlattı.

Törende Hz. Muhammed'in hayatını konu alan yapay zeka destekli projelerin gösterimleri de yapıldı.

Törenin sonunda ortaokul ve lise öğrencileri arasında yürütülen proje kapsamında farklı kategorilerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinliğe İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de katıldı.