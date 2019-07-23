Eğitimde neler yapılmalı?

İdris İspiroğlu

Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nda gördüğüm ve beni en çok sevindiren ve umutlandıran uygulama, işin mutfağında görev yapan, sahada çalışan, işi bizzat yapan uygulayıcıların görüşlerini alma çalışmalarıdır. Bu kapsamda 2018 yılında yapılan Nasıl Bir Okul? Nasıl Bir Ortaöğretim? Konulu Deneme Yazma Yarışması’nda 81 il birincilerinin denemeleri MEB tarafından kitap halinde basılıp okullara gönderildi. Birçok görüşümüzün yetkililerle aynı olduğunu bir kısmının 2023 Vizyon Belgesinde yer aldığını ve bazı görüşlerimizin bir yıl içinde hayata geçirildiğini görmek gurur ve mutluluk verici olsa da kanaatimizce daha hızlı kararlar alıp bir an önce uygulamak elzemdir. İşte o tekliflerimiz.

Her şeyden önce mükemmel öğretmenlerden oluşan bir eğitim ordusu şart. Öğretmenler milletin beyni ve ruhudur. Bunun için de öğretmenlik mesleği toplumda en gözde mesleklerin başında gelmeli. Hayalim en zeki öğrencilerin öğretmen olduğu ve öğretmenlerin cemiyette birer yıldız gibi parladığı bir ülke. İyi bir öğretmen için her yer okuldur. Vasat öğretmenlerle iyi eğitim-öğretim hayal etmenin sonucu, mutlak hayal kırıklığıdır. 200’lü puanlara kadar düşmüş öğretmenlik ve ilahiyat bölümleri acı vericidir.

Öğretmenlik kontenjanları ihtiyaca göre planlanmalı, öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilip bölümleri altı yıla çıkarılmalı. Öğretmenler bir Doğu, bir de Batı olmak üzere, iki yabancı dili, iyi derecede bilecek şekilde yetiştirilmelidir.

Değerler konusunda ortak ve standart bir eğitim sistemi kurulmalı. Öğretmenler milli ve manevi değerlerimizle mücehhez olmalı. Yavrularımız kifayetsiz, köksüz, gayesiz, insanların insafına terk edilmemelidir.

Ortaöğretim mesleğe, hayata ve yükseköğretime hazırlayıcı programlar uygulamalı. Bunun için Fen, Sosyal Bilimler, Teknoloji Liseleri, Proje okulları ve İmam Hatip Liselerinin dışındaki okulları tereddütsüz meslek lisesine dönüştürmeli, meslek lisesi öğrencileri okula kaydolduğu andan itibaren sigorta girişleri yapılmalı ve meslek lisesine kaydolmak, işe girmek olarak algılanmalıdır.

Meslek liselerinde yalnızca değerler eğitimi ve meslek eğitimi olmalı, öğrencilere altından kalkamayacakları kültür dersleri dayatılmamalıdır.

Mesleki ortaöğretimin dışındaki okullarda Matematik, Fizik, Kimya, biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi birkaç temel dersin dışındaki bütün dersler seçmeli olmalı, isteyen öğrenciler bu temel dersleri de seçmeli ders olarak da alabilmelidir.

Liseler kız lisesi ve erkek lisesi şeklinde yeniden yapılandırılmalı, zorunlu karma eğitime artık son verilmelidir. Bu konu bir insan hakkı olarak değerlendirilip, her ilde kız erkek ayrı eğitim veren birer lise açılmalıdır.

Karma eğitim veren yatılı ortaöğretim okullarındaki kız ve erkek pansiyonları bir an önce farklı kampüslere ayrılmalıdır.

Yükseköğretime hazırlık dışında bir iddia taşımayan ortaöğretimin süresi azami üç yıl olmalı, hesaba kitaba sığmayan insan, işgücü kayıpları ve maddi zararlar önlenmelidir.

Günde en çok altı saat ders veren ve okul dışında da gençlere hayat hakkı tanıyan bir ortaöğretim.

Veliler, eğitimin her aşamasında okulu koruma, yaşatma ve geliştirmede yasal olarak sorumlu olmalı.

Okullar, fiziki anlamda her türlü aktiviteyi gerçekleştirmeye elverişli, her türlü eğitim ve yaşam alanlarının kurulmasına imkan veren alanlara sahip olmalı. İçi dışı beton yığını, cezaevlerini andıran okullardan artık vazgeçilmelidir. Mimari açıdan estetik, yaşam kalitesi açısından iç ve dış mekan ferahlığı olan yapıların olduğu, yeterince yeşil alana sahip, insanı dinlendiren bahçeleri bulunan okullar standart hale getirilmelidir.

Eğitim–öğretime her yıl sıfırdan başlamamak için, gerçekten çok uzun olan ve neredeyse bütün emekleri ziyan eden üç ay tatilden artık vaz geçilmeli; ocak ve temmuz aylarında birer ay olmak üzere, toplamda iki ay tatil yaparak eğitimin bütünlüğünü korumalıyız.

Her yıl öğretmenlerinin rehberliğinde, en az bir hafta süren, çocuklarımızın güzel ülkemizin tarihi ve tabii güzelliklerini görmeleri, yaşamaları, için geziler düzenleyen bir okul.

Çanakkale’yi öğrencilerine göstermeden mezun etmeyen bir okul. Bunun için yazın boş bir şekilde bekleyen okul pansiyonlarını değerlendirmek pek ala mümkündür.