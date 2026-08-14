Alihan Kuriş kaçmaya çalıştı, ama… Bakın nerede yakalandı!

Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 10 şüphelinin firari olduğu, 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına, yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheliler hakkında ise gerekli adli işlemlerin yürütülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTI

Öte yandan, Alihan Kuriş’in gözaltına alınmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Kuriş’in gözaltı kararını uygulamak üzere ikamet adresine giden kolluk görevlilerince bulunamadığı, Kuriş’in cep telefonunu evde bırakıp başka bir adrese geçtiği, geçtiği bu ikinci adreste de önce bulunmadığı, yapılan detaylı aramada evde gizli bir bölme olduğunun tespit edildiği ve Kuriş’in gizli bölmede saklanırken yakalandığı öğrenildi.