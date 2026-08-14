Alihan Kuriş-İmamoğlu ilişkisi! Kuriş dosyası İBB'ye değer mi?

İmamoğlu-Alihan Kuriş arasındaki dolaylı ilişki Alihan Kuriş Suç Örgütüne düzenlenen operasyonla tekrar gündem oldu. Tartışmalar, özellikle 2024 Yerel Seçimleri öncesinde CHP ile Kuriş ekibi arasında yapılan "oy desteği" pazarlıklarıyla bağlantılandırılıyor. İmamoğlu'nun seçimlerde cemaatin desteği karşılığında imar izni ve kadro sözü verdiği iddiaları, seçim sonrası süreçte de sık sık gündeme gelmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Bu gelişmenin ardından Ekrem İmamoğlu ve Süleymancılar arasındaki ilişki tekrardan gündem oldu.

SÜLEYMANCILAR VE İMAMOĞLU: HASTANE İNŞAATI TARTIŞMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu'nun Süleymancılar cemaatine tahsis ettiği arsa üzerinden başlayan tartışmalar kamuoyunda yer almıştı.

O dönemde yapımına başlanan bir hastane inşaatı gündemi belirleyen konular arasındaydı. İmamoğlu’nun çocukluğunda gruba yakınlığı da bu iddiaları güçlendirmişti.

Tartışmalar, özellikle 2024 Yerel Seçimleri öncesinde CHP ile Süleymancılar arasında yapılan "oy desteği" pazarlıklarıyla bağlantılandırılıyor. İmamoğlu'nun, Alihan Kuriş’in oy desteği karşılığında imar izni ve kadro sözü verdiği iddiaları, seçim sonrası süreçte de sık sık gündeme gelmişti.

"İMAMOĞLU İÇİN DUA" TALİMATI İDDİASI

Suç örgütü lideri Alihan Kuriş ve kadrolarının, Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması için hatim gecelerinde dualar okuduğu, Kuriş’in cemaatin tüm yurtlarına ve kurslarına, "İmamoğlu için dua" talimatı gönderdiği, Cemaatin her hafta düzenli yaptığı hatim gecelerinde, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden çıkması için Evrad-ı Şerife'ler okunduğu, iddia edilmişti.

CHP'Lİ İSİMDEN SÜLEYMANCILAR KERMESİ

Yine 2024 yılında gündeme gelen bir olayda görevden alınan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz sahilinde "Hayır Çarşısı" isimli bir kermesin açılışına katılmıştı.

Köşe yazarı Yılmaz Özdil, o dönem YouTube platformundaki yayınında "CHP'li Beykoz Belediyesi'nin dini bir cemaat olarak bilinen Süleymancıların açtığı kermese destek verdiğini" iddia etmişti.

Alaattin Köseler o dönem yaptığı açıklamada kermesin, "hocam" diye hitap ettiği Ahmet Karahan önderliğinde düzenli şekilde devam edeceğini belirterek, "Gereken destek için belediyemiz her zaman hocamla beraberdir. Bunu da tüm kamuoyuna duyururuz" demişti.

Soruşturmada temas ve irtibatın netleşeceği konuşulurken, siyasi anlaşma iddiaları da uzun dönemde gündemde yerini koruyacak.

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