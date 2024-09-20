Eğitim yardımları nasıl yapılıyor?

Çocuklarının eğitim giderlerini düşünen veliler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemeleri, giysi ve kitap gibi eğitim gereçleri için sağlanan yardımlar, belirlenen kriterler doğrultusunda sunulmaya başladı. Türk Kızılay, çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak amacıyla “Bir Çocuğun Eğitimi Türkiye’nin Geleceği” sloganıyla yeni bir destek kampanyası başlattı. Bu kampanya, eğitimde yardıma ihtiyaç duyan öğrencilere önemli destekler sağlamayı hedefliyor.

Yardımlar İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılıyor

Türk Kızılay, kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri, okul kıyafetleri ve çeşitli eğitim materyalleri temin ederek, onların başarılı bir eğitim süreci geçirmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Yardımseverlerin desteğini arkasına alan Kızılay, bu yardımların daha geniş kitlelere ulaşması için yeni kampanyalarla çağrıda bulunuyor.

“Bir Çocuğun Eğitimi Türkiye’nin Geleceği”

Kızılay’ın “Bir Çocuğun Eğitimi Türkiye’nin Geleceği” sloganıyla başlattığı eğitim kampanyasına yapacağınız bağışlarla, öğrencilere burs, kırtasiye yardımları, eğitim materyalleri ve online eğitim imkanları sunulmasına destek olabilirsiniz. Türk Kızılay’ın eğitim yardımlarına katkıda bulunmak için www.kizilay.org.tr adresinden, dijital bankacılık kanalları ve Kızılay mobil bağış uygulaması aracılığıyla ya da 2868’e EĞİTİM yazarak SMS (1 SMS 20 TL) göndermek suretiyle bağış yapabilirsiniz.

Bu kampanya sayesinde, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve çocuklarımızın geleceğine katkı sağlamak için adım atabilirsiniz.