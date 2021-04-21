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Ekonomi Eğitim yapıları yeniden yapım inşaatı ihalesi yapılacak
Ekonomi

Eğitim yapıları yeniden yapım inşaatı ihalesi yapılacak

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre Eğitim yapıları yeniden yapım inşaatı ihalesi yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 13:30:00 -
Eğitim yapıları yeniden yapım inşaatı ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre İstanbul'un muhtemel bir depreme karşı hazırlanması amacıyla oluşturulan ve Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası ve ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan sağlanan kredi ile finanse edilen ISMEP Projesi kapsamında “Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı (AIIB-WB4-YAPIM-11)”nın satın alınması planlanmakta.

Teklifler 27 Mayıs 2021 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar İPKB ofisine teslim edilecek olup; ilgilenen Firmalar www.ipkb.gov.tr adresinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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