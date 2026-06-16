Eğitim uzmanlarından kritik öneriler! Yaz tatilini verimli geçirmenin altın kuralları

Öğrencilerin uzun bir çalışma döneminin sonuna yaklaştığını belirten Eğitimci İrem Çöpoğlu, tatilin öncelikle dinlenmek için değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Dinlenmenin yanı sıra sene boyunca edinilen kazanımların pekişmesi ve unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Okumak hayatınızın parçası olsun

Öğrencilerin yaz tatili boyunca kitap okumayı ihmal etmemeleri gerektiğine dikkat çeken eğitimci İrem Çöpoğlu, düzenli kitap okumanın okuma becerilerini geliştireceğini ve öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına daha hazır başlamalarını sağlayacağını söyledi. Özellikle Maarif Model kapsamında hazırlanan yeni nesil problemlerin çözümünde okuma becerisi gelişiminin önemine değindi.

Okuma becerisi nasıl geliştirilmelidir?

Her gün düzenli olarak 15-20 dk da olsa kitap okunmalı.

Öğrenci seviyesine uygun kitap seçilmeli.

Sesli okuma yapılmalı.

Okunan kitaplar hakkında soru cevap çalışmaları yapılmalı.

Teknoloji kullanımını dengelenmeli

Dijital oyundan uzak durun

Çöpoğlu teknolojik cihazlarla geçirdikleri süreyi sınırlandırmaları gerektiği belirtti. Bunun yerine açık havada oyun oynamanın, spor yapmanın ve arkadaşlarıyla vakit geçirmenin fiziksel ve sosyal gelişime katkı sağlayacağını ifade etti.

Hobiler edinmeye bakın

Çöpoğlu sözlerine şöyle devam etti, yaz tatilinin yalnızca eğlenmek için değil, yeni beceriler kazanmak için de önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Resim yapmak, müzikle ilgilenmek, el sanatları etkinliklerine katılmak ve farklı hobiler edinmek öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler arasında olduğunu belirtti.

Ailenizle anı biriktirin

Ailelerle geçirilen zamanın önemine de değinen Çöpoğlu, öğrencilerin aileleriyle birlikte yapacakları gezilerin, oyunların ve sohbetlerin unutulmaz anılar oluşturmalarına yardımcı olacağını ifade etti.Sağlıklı beslenme ve düzenli uyku alışkanlıklarının yaz tatilinde de sürdürülmesi gerektiğini belirten Çöpoğlu, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını korumalarının önemine dikkat çekti.

Merak edin, keşfedin!

Tüm bunların yanı sıra dikkat edilmesi gereken bir diğer hususunda öğrencilerin tatil boyunca merak etmeye, öğrenmeye ve keşfetmeye devam etmelerinin en büyük dileği olduğunu ifade etti. “Her büyük keşif, küçük bir merakla başlar.” ifadeleri ile önerilerini sonlandırırken tüm öğrencilere mutlu, sağlıklı ve verimli bir yaz tatili diledi.