Eğitim uzaktan, takip yakından
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan okul çağı çocuklarının eğitimden kopmaması için gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin 81 ildeki tüm kuruluşlara talimat gönderdi.
Talimat yazısında, çocukların eğitim süreçlerinin dikkatle takip edilmesi ve uzaktan eğitim programlarına eksiksiz bir şekilde katılımlarının sağlanması istendi. Buna göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki çocukların uzaktan eğitim süreçleri birebir takip edilecek, rehberlik desteği verilecek.