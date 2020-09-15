  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Eğitim uzaktan, takip yakından
Eğitim

Eğitim uzaktan, takip yakından

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan okul çağı çocuklarının eğitimden kopmaması için gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin 81 ildeki tüm kuruluşlara talimat gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:28:00 -
Eğitim uzaktan, takip yakından

Talimat yazısında, çocukların eğitim süreçlerinin dikkatle takip edilmesi ve uzaktan eğitim programlarına eksiksiz bir şekilde katılımlarının sağlanması istendi. Buna göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki çocukların uzaktan eğitim süreçleri birebir takip edilecek, rehberlik desteği verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız
Siyaset

Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız

Ankara'da katıldığı programda Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin konuşan Libya Uluslararası Kalkınma Programı Direktörü (BINA) Mustafa El Sa..
Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum
Dünya

Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum

Akdeniz ve Ege'de mültecilerin botunu batırmakla ün salan Yunanistan'dan bir skandal daha geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Meclis Üy..
26 ilde 65 yaş ve üzerine kısıtlama kararı
Korona Virüs

26 ilde 65 yaş ve üzerine kısıtlama kararı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik 26 ilde kısıtlama kararları geldi. Bazı illerimizde 65 yaş ve üzeri v..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı