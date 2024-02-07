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Dünya Eğitim sistemi kaosu! O ülkede öğretmenlerin maaş isyanı
Dünya

Eğitim sistemi kaosu! O ülkede öğretmenlerin maaş isyanı

Yeniakit Publisher
2024-02-07 00:17:00 -
Eğitim sistemi kaosu! O ülkede öğretmenlerin maaş isyanı

Fransa’da bir süredir eğitim sisteminde yapılacak değişiklikler konuşuluyor. Paris'te bir araya gelen öğretmenler hem maaşlarını hem de yeni sistemi protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te öğretmenler, maaş artışı talebiyle gösteri düzenledi.

Ülke genelinde çalışma koşullarına tepki gösteren öğretmenler, greve gitti.

Paris'te Edmond Rostand Meydanı'nda toplanan öğretmenler, Eğitim Bakanlığına kadar yürüdü.

Eyleme katılanlar, "Öğretmen olduğumu söylediğimde bana 'iyi şanslar' temenni edilmesinden bunaldım" ve "Oudea-Castera (Eğitim Bakanı) Eğitimsizsin" yazılı dövizler taşıdı.

Eğitim, Gençlik, Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın istifasını talep eden göstericiler, ortaokulda öğrencilerin seviyelerine göre sınıflara ayrılmasını öngören uygulamaya da tepki gösterdi.
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Henüz yürürlüğe girmeyen bu uygulama kapsamında ortaokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin, Fransızca ve matematik derslerindeki seviyelerine göre farklı sınıflara ayrılması öngörülüyor.

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