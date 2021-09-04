Eğitim ordusuna 20 bin nefer daha

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni’nde, ataması gerçekleştirilecek 20 bin öğretmeni tebrik edip, görev yerlerinde başarılar dileyerek, yeni atanacaklarla öğretmen sayısının 1 milyon 137 bini bulacağını anlattı. 2002’de yaklaşık 500 bin olan öğretmen sayısının 1 milyon 200 binlere yaklaştığını söyleyen Erdoğan, “Şu anda okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 700 binini bizim görevimizde atayarak öğretmen ihtiyacımızı hızla kapattık. Yeni okul ve dersliklerle sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını iyice azalttık. Geçmişte ortalama 30 civarındaki sayısıyla OECD ülkelerinin çok üstünde olan ortalama sınıf mevcutlarımız 22 ile OECD civarındadır” diye konuştu.

Fransa ve Avustralya’dan iyiyiz

Erdoğan, Türkiye’de ortalama sınıf mevcutlarının İngiltere, Avustralya ve Fransa gibi ülkelerdeki ilkokullardan daha düşük, Almanya ve ABD ile yaklaşık aynı seviyede olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Benzer şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında da yaptığımız atamalarla ilkokullarda öğretmen başına 15, orta okullarda ve liselerde 13 öğrenci düşen OECD ortalamalarını yakaladık, hatta geçtik. Bugün ülkemizde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, orta okullarda 16, liselerde 12 civarındadır. Hükümete gelirken milletimize ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik temelleri üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Bir başka ifadeyle eğitimi önceliklerimizin en başına almıştık.

Öğretmen maaşlarında öndeyiz

“Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış ve yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz. Eğitime ayırdığımız bütçeyi tüm kurumlarımız arasında ilk sıraya çıkartarak bu anlayışı bilfiil hayata geçirdik. Bu sürecin asli unsuru olan öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Nitekim Avrupa’da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye’dir. Avrupa Birliğinin bu konudaki raporuna göre Avrupa’da öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke yine Türkiye’dir. OECD verilerine göre Avrupa’da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken Türkiye’de bu oran yüzde 20’ler civarındadır.”

Okuldan uzak bırakma lüksü yok

Salgın dönemine de değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Salgın döneminde çocukların uzaktan eğitime erişimlerini sağlamak için 2 milyon tablet dağıttık, herkese 8 GB internet sağladık. Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor. Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza akranlarıyla birlikte en iyi eğitim-öğretimi vermekte kararlıyız. Öğretmenlerimizden isteğim aşılarınızı yaptırarak, çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum.”

Özer: Herkese eşit kalitede eğitim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, öğretmenler adaylarına seslenerek, şunları dile getirdi: “El ele vererek eğitim sistemimizi dünyanın en başarılı eğitim sistemlerinden biri haline getireceğiz. Ne olursa olsun şunu aklınızdan çıkarmayın; amacımız sadece toplumun belirli bir kesiminin ideal ve kaliteli bir eğitim alması değildir. Amacımız Edirne’den Ağrı’ya, Muğla’dan Hakkari’ye kadar her bir çocuğumuzun nitelikli eğitim alması için gayret göstermeliyiz.”