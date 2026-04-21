SON DAKİKA
İletişim Başkanlığı okullardaki saldırılarda yaralananlarla ilgili iddiaları yalanladı: Kamuoyu manipüle edilmek isteniyor! Okul saldırıları sonrası 6 aylık eylem planı devrede! Bakan Göktaş 81 ili kapsayan dev hamleyi duyurdu Aracını muayeneye götürenlere büyük şok! Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Naaşın yerini tespit etmek için çalışıyoruz AB, Macaristan’ın fonlarını dondurarak Orban’ı devirdi! İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 25’inci duruşma! Ekrem hakim karşısına çıkacak CHP’nin katil milletvekilini tanıyor musunuz? 100 yıldır skandallarla anılan bir parti düşünün! Soruşturma böyle sümenaltı edildi Otelde zehirlenme iddiası... Bir aile yok oldu! Böcek ailesi davası başlıyor CHP'li belediyeye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var! Çelik gibi sinirleri olmayan bu haberi okumasın! Senin gibi evlat olmaz olsun alçak adam
Eğitim camiasını yasa boğan veda

Erzincan’da hayatını kaybeden Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Karadaş için cenaze töreni düzenlendi.

Karadaş için Terzibaba Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene Karadaş’ın ailesi, yakınları, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yoğun katılımın olduğu törende duygusal anlar yaşanırken, katılımcıların büyük üzüntü içinde olduğu gözlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Karadaş’ın naaşı, dualar eşliğinde Akyazı Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gündem

