Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Naaşın yerini tespit etmek için çalışıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 11 tutuklu bulunduğunu hatırlatan Gürlek, naaşın yerini tespit etmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Gürlek ayrıca, faili meçhul kalmış tüm dosyaların özel birim tarafından yeniden inceleneceğini de vurguladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Faili meçhul kalmış tüm dosyaların özel birim tarafından tek tek yeniden inceleneceğini ifade eden Gürlek, “Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. Eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar. Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Ama kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek.” ifadelerini kullandı.
Gülistan Doku’nun sevgilisinin çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı! Gülistan Doku cinayetinde altı yıllık karanlık aydınlanıyor!