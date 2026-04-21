‘Ben gencim, bana olmaz’ deme! Kanser artık yaş tanımıyor: Bu sinsi belirtilere dikkat

'Ben gencim, bana olmaz' deme! Kanser artık yaş tanımıyor: Bu sinsi belirtilere dikkat

Uzmanlar, kolon kanserinin artık yalnızca ileri yaş hastalığı olmadığını belirterek 20-50 yaş aralığında görülme oranının arttığına dikkat çekti.

Kolon kanseri, dünya genelinde genç nüfus arasında "sessiz bir salgın" gibi yayılmaya devam ediyor. Eskiden bir ileri yaş hastalığı olarak bilinen bu kanser türü, artık 20 ile 50 yaş arasındaki bireylerde de sıkça görülmeye başlandı.

Uzmanlar kolon kanserinin artık yalnızca ileri yaş hastalığı olmadığını, 20-50 yaş aralığında görülme oranının giderek arttığını belirterek; "Ben gencim, bana olmaz" düşüncesinin riskli olduğunu ve belirtilerin hemoroid ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Yıldız, kolon kanserinin en önemli erken belirtilerinden birinin bağırsak düzenindeki değişiklikler olduğunu belirterek, hastalığın erken teşhisinin tedavi başarısını artırdığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, tuvalet sırasında zorlanma, ağrı ve kanama gibi şikayetlerin çoğu hastada hemoroid olarak değerlendirildiğini aktardı.

UZMANDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Yıldız, bu belirtilerin gerçekten hemoroide bağlı olabileceğini ancak uzun süren kabızlık, dışkılama alışkanlığında değişiklik, incelmiş dışkı yapısı ve tam boşalamama hissi gibi bulgular varsa altta yatan daha ciddi nedenlerin araştırılması gerektiğini vurguladı.

Kolon kanserinin en önemli erken belirtilerinden birinin bağırsak düzenindeki değişiklikler olduğuna işaret eden Yıldız, daha önce düzenli tuvalete çıkan bir kişinin ani şekilde kabızlık yaşamasının, tuvalet sırasında zorlanma ya da ağrı hissetmesinin dikkate alınmalısı gerektiğini, söz konusu durumların tümörün bağırsak içinde daralmaya yol açmasının bir sonucu olabileceğini anlattı.

Hastalığın ilerlemesiyle şikayetlerin şiddetlendiğini ifade eden Yıldız, "İlerleyen süreçte oturmakta zorlanma, şiddetli ağrı, dışkılama sırasında ciddi zorlanma ve hatta kilo kaybı gibi belirtiler tabloya eklenebilir. Bu nedenle erken dönemde başvurulan basit bir muayene hayat kurtarıcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Yıldız, erken teşhisin tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kolonoskopi gibi tarama yöntemleri sayesinde hastalık erken evrede yakalanabilir. Şikayetleri göz ardı etmek yerine bir uzmana başvurmak, hayat kurtaran bir adım olabilir. Kolon kanseri artık yalnızca ileri yaş hastalığı değildir. 20-50 yaş aralığında görülme oranı giderek artıyor. Bu nedenle 'Ben gencim, bana olmaz' düşüncesi son derece yanlış. Özellikle aile öyküsü olan bireylerin daha dikkatli olması gerekiyor."

Bakan Memişoğlu: Anne adaylarımız gebelik sürecini huzurla yaşasın
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tıbbi malzeme ve cihaz yüklü tırlarımız İran'a doğru yola çıktı
Tatlıses’in doktorundan sağlık durumu ile ilgili açıklama: Komplike ameliyattan başarıyla çıktı
Hayat kurtaran reçete: Sağlıklı yaşa, kalbini koru!
Sağlık ordusunda dev büyüme! Her şey 86 milyon için!
Çelik gibi sinirleri olmayan bu haberi okumasın! Senin gibi evlat olmaz olsun alçak adam
Devlet hastanesindeki palyatif bakım servisinde yatan bir hastaya oğlu tarafından şiddet uygulandığı ihbarını değerlendiren jandarmanın has..
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'tan koltuğu alan çocuktan tüyleri diken diken eden sözler
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuklar için düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı İnci ..
Barış Yarkadaş Özgür Özel’i yerden yere vurdu: Her krizde yurtdışındasın! İspanya’da 4 gün ne yaptın?
Partiyi eleştirileri nedeniyle CHP’den ihraç edilen eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sosyal medy..
