Eğitim camiasından milli dayanışmaya destek

2 milyar lirayı geçen bağış seline eğitim camiasının da katkısı oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK üyeleri kampanyaya birer aylık maaşlarıyla destek verdi. Yekta Saraç, o günlerde twitter hesabından ‘BizBizeYeterizTürkiyem’ etiketini kullanarak “Üniversitelerimizin değerli rektörlerini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum” paylaşımını yaptı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de, sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanımız tarafından #BizBizeYeterizTürkiyem diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşımla katılıyorum” mesajını paylaşmıştı. Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kampanyaya bir maaşını bağışlayarak katılan bir başka isim MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu oldu. Aydoğdu ayrıca bu kampanyaya, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanları’nın da birer maaş bağışlayarak katıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın diğer genel müdürleri de ‘BizBizeYeterizTürkiyem’ diyerek kampanyaya birer maaşlarıyla katıldı. Milli eğitim il ve ilçe yöneticileri ile üniversite rektörlerinden de arda arda destek mesajları geldi

Rektörler de katkılarıyla örnek oldu

Kampanyanın ilk günlerinde desteklerini esirgemeyen rektörler arasında, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazı Can, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve rektör yardımcıları, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş yer aldı.