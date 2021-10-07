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Eğitim Eğitim-Bir-Sen'den çağrı: Bu sorunun kökten çözümü için...
Eğitim

Eğitim-Bir-Sen'den çağrı: Bu sorunun kökten çözümü için...

Eğitim-Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen çok sayıda okulun yardımcı personel açığının giderilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 20:20:00 -
Eğitim-Bir-Sen'den çağrı: Bu sorunun kökten çözümü için...

Sendika binasında basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, okullardaki yardımcı personel ihtiyacının kalıcı olarak giderilmesi gerektiğini belirterek, eğitim ve öğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde devam ettirilebilmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

TYP kapsamında alınan personelin ihtiyacı karşılayamadığını vurgulayan Orhan; "Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülememekte, her eğitim öğretim yılının başında sorun kendini tekrar etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır" dedi.

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