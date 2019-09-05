0553 313 94 23

Eğitim-Bir-Sen eğitim harcamalarının bilançosunu çıkardı

Eğitim-Bir-Sen'in araştırmasıyla, 2019-2020 öğretim yılında okul öncesinden ortaöğretim sonuna kadar aylık ortalama 251 lira harcama yapılması gerektiği belirlendi- Araştırmaya göre, başlangıç masrafları, ilkokul için bin 190, ortaokul için bin 235, ortaöğretim için ise bin 245 lira olarak tespit edildi

05 Eylül 2019 Perşembe 11:36
Eğitim-Bir-Sen eğitim harcamalarının bilançosunu çıkardı

ANKARA (AA) - Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) araştırmasıyla 2019-2020 öğretim yılında okul öncesinden ortaöğretim sonuna kadar aylık ortalama 251 lira harcama yapılması gerektiği tespit edildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi eğitim harcamalarına ilişkin araştırma yaptı. Buna göre, okul öncesi eğitime yeni kayıt yaptıran öğrencinin ortalama okula başlangıç masrafı 785 lira, ilkokul düzeyinde okula başlayan bir öğrenci için ortalama masraf bin 190 lira olarak belirlendi.

Ortaokula başlayan bir öğrenci için bin 235 lira ve ortaöğretim düzeyinde ise bir öğrencinin ortalama eğitim masrafı bin 245 lira hesaplandı.

Okul öncesinden ilköğretim sonuna kadar geçen sürede bir öğrencinin ihtiyaçları için toplam 26 bin 710 lira harcanması gerekiyor. Bu harcamanın aylık tutarı ise 247 lira olarak tespit edildi.

Öğrenci ortaöğretime başladıktan sonra eğitimi boyunca ortalama 12 bin 430 lira, ayda ise ortalama 259 lira harcama yapılacağı belirlendi. Kantin ve yemekhaneye ayrılan para ile birlikte bu harcamanın okul öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 440 lira, ortaöğretimde ise ortalama 509 liraya çıktığı ortaya çıktı.

Eğitim masrafları içerisine ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için ödenen servis ücretleri de dahil edildiğinde, okul öncesi ve ilköğretimde ortalama maliyet 704 liraya, ortaöğretimde ise 763 liraya çıktığı saptandı.

Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar yapılan masraflara bakıldığında ise 2018-2019 öğretim yılında aylık ortalama 218 lira harcayan bir velinin, bu ödemesi yeni öğretim yılı için 251 liraya yükseldi.

Araştırmanın değerlendirme bölümünde, okul öncesi eğitim de dahil olmak üzere devletin çocuğu okula giden memurlara çocuk yardımını en az 251 liraya çıkarması gerektiği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:36
  1. eğitim
  2. Eğitim-Bir-Sen
  3. harcama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırında ABD ile ortak devriye
    1. Suriye sınırında ABD ile ortak devriye
    2. Erdoğan: "Ülkemize yönelik yaptırım..
    3. Ediz Bahtiyaroğlu kimdir? Ediz..
    4. GRAFİKLİ - Motokrosta Dünya..
    5. Erdoğan: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet..
    6. A Milli Erkek Basketbol Takımı..
    7. ETÜ’den Ulusal AR-GE İşbirliği
    8. Korkuteli Güzle grup yolu asfaltlanıyor
    9. Üç kanser ilacı daha geri ödeme..
    10. "Çalışmalarımızı arttırarak sonucun..
    11. Yeni iPhone SE'nin özellikleri neler..
    12. Yunanistan'ın iktidar partisi vekili,..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle..
    14. "Hep beraber ayağa kalkacağız"
    15. "Lüküs Hayat" ilk kez Devlet..
    16. "Lüküs Hayat" ilk kez Devlet..
    17. Erdoğan: "CHP ve ortakları içine..
    18. Toplu ulaşım araçları denetlendi
    19. BM : “Suriye’de Nisan ayından bu yana..
    20. Japonya ve Rusya liderlerinden kritik..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe