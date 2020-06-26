Göl kenarlarında yetişen ve 'Hazanbel' olarak da bilinen eğir otu, insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Yüzyıllardır alternatif tıpta ilaç olarak kullanılan eğir otu özellikle mide ve bağırsak hastalıklarına birebir gelir, vücuttaki iltihapların idrar yolu ile kısa bir sürede atılmasını sağlar. İçerdiği antioksidan sayesinde cilt sağlığına da iyi gelir.

İşte eğir otunun inanılmaz faydaları...

- Bağışıklık sisteminin yenilenmesini sağlar, vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Güçlü bir antioksidan olmasıyla birlikte vücuttaki asit ve iltihabı kurutur.

- Gut ve eklem hastalıklarının yaşanmasını engeller.

- Suyu ile gargara yapılması durumunda diş etlerinde kalmış kalıntıları temizler, diş kökünü güçlendirir. Ayrıca dişlere beyaz bir görünüm kazandırır.



- Bağırsakların işlevselliğini arttırır.

- Sinir merkezindeki hücreleri yeniler, yorgunluk gibi sorunlara birebir gelir.

- Göz sağlığına da faydalıdır. Özellikle katarakt gibi hastalıkların önüne geçer. Ayrıca kirpik dibi iltihabı gibi hastalıkları da engeller.