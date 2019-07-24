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EGİAD Fahri Üye Komisyonu kuruldu

Türkiye’nin önde gelen şirket ve kurumlarının üye olduğu Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), geçmişten gelen misyon ve vizyonunu yeni kuşaklara aktarmak, deneyimlerden faydalanmak ve farklı kuşaklar arasındaki bağı güçlü tutmak amacıyla Fahri Üye Komisyonunu kurdu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
EGİAD Fahri Üye Komisyonu kuruldu

Türkiye’nin önde gelen şirket ve kurumlarının üye olduğu Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), geçmişten gelen misyon ve vizyonunu yeni kuşaklara aktarmak, deneyimlerden faydalanmak ve farklı kuşaklar arasındaki bağı güçlü tutmak amacıyla Fahri Üye Komisyonunu kurdu.


Yönetim ile bir araya gelen ve EGİAD’ın yeni projeleri hakkında bilgi alan Fahri Üye Komisyonu, kendi yönetimini de belirleyerek çalışmalara başladı. Toplantıya, Geçmiş Dönem Başkanları ve üyelerinden Bülent Akgerman, Tamer Taşkın, Orhan Karagülle, Hasan Çelebioğlu, Pervin Mısırlıoğlu, Nafiz Gönen, İbrahim Yavaşça, İpek Değirmenci, Hakan Pekin, Ahmet Gökmen, Alptekin Aydın, Bülent Yarol, Cüneyt Tuğrul, Murat Hocalar, Serap Demir, İlhan Bilgehan katılım gösterdi.


EGİAD Fahri Üye Komisyonu toplantısı EGİAD Başkanı Mustafa Aslan’ın açılış konuşmasıyla başladı. EGİAD Think Tank Düşünce Kuruluşu ve EGİAD Marka Zirvesi hazırlıkları hakkında bilgi veren Aslan, “EGİAD Think Tank Düşünce Kuruluşu olarak ilk etapta girişimciliği işleyeceğiz. Marka Şehir İzmir olarak ise bir Rapor hazırlayarak Marka Şehir İzmir etkinliğimizde duyuracağız. Fahri üyelerimizin deneyimlerinden, bilgi ve birikimlerinden faydalanmak katkı almak bizim için çok değerli” dedi. Başkan Aslan’ın sözü devrettiği Genel Sekreter Prof. Dr. A. Fatih Dalkılıç da projelerin detaylarını paylaşarak katılımcıların sorularını yanıtladı. Fahri Üye Komisyonu Başkanı Pervin Mısırlıoğlu; Başkan Vekili ise Nafiz Gönen oldu. Fahri Komisyon’dan Sorumlu YK Üyeleri ise, Başkan Vekili Feyzi Kaya ve Yönetim Kurulu Sekreteri Sezai Nüzhet Noyan olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
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