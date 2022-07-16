Ege’ye Sırp roketatar yerleştirilecek

Fransa’dan onlarca savaş uçağı ve denizaltı satın alan Miçotakis yönetimi, Amerika ve diğer batılı ülkelerden tedarik ettiği silahlarla yetinmeyip, Sırbistan’ın da kapısını çaldı.

Yunanistan’ın Sırbistan’dan 70 km ve 40 km menzile sahip Sırp yapımı Tamnava çok namlulu roketatarlarla ilgilendiği ileri sürüldü.

Yunanistan Ege adarında bulundurduğu RM-70 çoklu roketatar sistemlerini Sırbistan’dan 70 kilometre ve 40 kilometre menzile sahip Sırp yapımı Tamnava çok namlulu roketatarlarla değiştirmek için Belgrad yönetimiyle temasa geçti. Sırbistan’ın “Balkan Güvenlik Sistemi” (Balkanska sefikštika mreža) tarafından yayınlanan habere göre, Yunanistan’ın Sırbistan’dan 70 km ve 40 km menzile sahip Sırp yapımı Tamnava çok namlulu roketatarlarla ilgilendiği ileri sürüldü.

Haberde Sırbistan’ın, Atina ile anlaşma sağlanması halinde Ege adalarına konuşlandırılan RM-70 çoklu roketatar sistemlerinin bir kısmını Ukrayna’ya bağışlamayı planladığı da ifade edildi.