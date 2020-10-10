Eğer gerçekleşirse emeklilere 441 lira ek gelir verilecek

Milyonlarca emekli ve memur, ocak zammıyla ilgili gelişmeleri merakla takip ediyor. Ocak ayında memur zammının yanı sıra aile yardımı ödemelerinin de artması bekleniyor. Memurlara en az yüzde 3 aile yardımı zammı yapılması öngörülüyor.

441 lira aile yardımı

Buna göre, eş yardımı 351,09 liradan 361,62 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23 liradan 79,24 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,77 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur ve emekliye aylık 428 lira yerine 441 lira aile yardımı almaya başlayacak.

Enflasyon farkı olursa bu daha da artacak

Ocak'ta enflasyon farkı olursa bu tutarlar daha da artacak. Memurlar artışı merakla beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.