Egeli ihracatçılar, 9 ülkeye tarım ihracatını 500 milyon dolara çıkaracak

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2022 yılında dünyada ve ülkemizde resesyon, finansal kriz ikliminin yaşandığı kritik bir konjonktürde tarım sektörlerimiz tarihlerinin altın çağını yaşadı. Türkiye, 2022 yılında yüzde 15 artışla 34,2 milyar dolarlık tarım ürünleri ihraç ederken, Ege İhracatçı Birlikleri yüzde 17 artışla 6 milyar 727 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 19’unu tek başına gerçekleştirerek Türkiye şampiyonu oldu. Tarım ihracatımızın 7 milyar dolara yaklaştığını söylemekten gurur duyuyoruz. Dünyanın tarım ambarı Ege Bölgesi olarak 2022 yılında da liderliğimizi koruduk. 2023 yılında da bu olumlu eğilimin devam edeceğine inanıyoruz. Kuru meyve, mamul, zeytin-zeytinyağı, su ürünleri, baharat, tütün, odundışı orman ürünlerinde, organik üretimde dünyada güçlü bir oyuncuyuz. Türk üreticileriyle dünya pazarları arasında köprü görevi gören AgroExpo gibi uluslararası fuarlar, yüksek teknoloji yatırımlar ve sürdürülebilirlik vizyonuyla 10 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz.” dedi.

Türk tarımına 2 milyar dolarlık katma değer sağlayacak

Türk tarımına 2 milyar dolarlık katma değer sağlaması beklenen AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı için Ticaret Bakanlığı’nın Koordinatörlüğünde düzenlenen 2023 yılının ilk Alım Heyeti Organizasyonu olduğunu söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Birliğimizce düzenlenen Bulgaristan, Çekya, Güney Sudan, Hırvatistan, Kosova, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Yunanistan’dan 30 ithalatçının katıldığı Alım Heyeti Organizasyonunda 30 Türk firmamız 200’den fazla ikili iş görüşmesi yaptı. Bu 9 ülkeye 2022 yılında EİB’ten yapılan ihracat yüzde 19 artışla 763 milyon dolara yükselirken, tarım ihracatımız ise yüzde 17 artışla 230 milyon dolar oldu. Bu ülkelere tarım ihracatımızı 500 milyon dolara çıkarmak için AgroExpo doğru bir zemin. Alım Heyeti Organizasyonumuzun olumlu çıktılarını önümüzdeki süreçte göreceğiz.” diye konuştu.