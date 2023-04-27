Egeli hububat bakliyat yağlı tohum ihracatçıları 4 yılda 4 kat artırdı

Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapılan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Mali Genel Kurul Toplantısında konuşan, EHBYİB Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, görev sürelerinin ilk yılında sektörlerinin ihracatının sürdürülebilir şekilde arttırılması, yaşanan sorunlara çözüm bulunması için ihracatçılar ve tüm paydaşlarla iş birliğinin arttırılması için yoğun çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

2023 yılı ihracat hedefi 1,1 milyar dolar

Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörünün 2022 yılında Türkiye genelinde 11,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini paylaşan Öztürk, “Ege hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü olarak 2022 yılında ihracatımızı yüzde 47’lik artışla 682 milyon dolardan 1 milyar doların üzerine taşıdık. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında 1 milyar dolar barajını aşan 6. ihracatçı birliği olmayı başardık. Sektörümüzün 1 milyar dolarlık ihracat hacmini önümüzdeki dönemlerde de artırmak için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. 2023 yılı için hedefimiz 1,1 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırmak” şeklinde konuştu.

Her 100 dolarlık ihracatın 61 dolarını bitkisel yağ sektörü yaptı

Geniş ürün gamına sahip olduklarını, her sektörün ihracata katkısının büyük olduğunu ifade eden Öztürk, sektörün ihracatının kırılımını şöyle özetledi; “Birliğimizin geçen yıl yaptığı her 100 dolarlık ihracatın 61 dolarını bitkisel yağ ihracatçılarımız gerçekleştirdi. Küspeler ve hayvansal yem ihracatımızda artış ivmesi yüksek, yüzde 67 artışla 123 milyon dolar, yağlı tohumlar ihracatımız yüzde 140 artışla 98 milyon dolar, çikolata şekerleme ihracatımız yüzde 3 artışla 48 milyon dolar ve gıda müstahzarları ise yüzde 25 artışla 41milyon dolar ihracata tekabül etti.”

Hindistan’a beyaz haşhaş ihracatı yıllar sonra açıldı

Beyaz haşhaş ihracatında en büyük ihraç pazarı Hindistan’a ihracatta son yıllarda sorunlar yaşandığını bu sorunların çözümü için yoğun mesai harcadıklarının altını çizen Öztürk, “İhracatın her aşaması ayrı bir özen istiyor, bazı sorunlar yaşıyoruz. Geleneksel ihraç pazarımız olan Hindistan’a beyaz haşhaş tohumunun ihracatı konusunda 2016 yılından bu yana çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu beyaz haşhaşın en büyük alıcısı Hindistan 2022 yılında 86 milyon dolarlık beyaz haşhaş talebiyle Birliğimiz üyelerinin en çok ihracat yaptığı dördüncü ülke oldu. Bundan sonraki dönemde haşhaş tohumu ihracatımızın kesintisiz devam etmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz” dedi.

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URGE Projesi geliyor

Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği, ihracatçı firmaların uluslararası arenada kümelenerek kurumsallaşmalarına ve rekabet güçlerini artırmalarına destek sağlayan, firmaların ihracat yetkinliklerini artıran Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi için çalışmalarını başlattıklarını anlatan Başkan Öztürk, hububat bakliyat yağlı tohum ihracatçılarını URGE Projesinde yer almaya davet etti.

TURQUALİTY Projesi ABD’ye gıda ihracatını ikiye katladı

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 6 gıda ihracatçı birliğiyle birlikte gıda ihracatını artırmak için fuarlar, sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri, URGE ve TURQUALITY projeleri sürdürdükleri bilgisini paylaşan Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü; “ABD pazarında Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğümüz ve ikinci dört yıllık dönemine başladığımız Turkish Tastes Turquality projemiz ile çok başarılı işlere imza attık. Projemizde tanıttığımız gıda ürünlerinde 4 yıllık dönemde ABD’ye yaptığımız ihracatta 700 milyon dolardan 1 milyar 450 milyon doların üzerine çıktık. 2022 yılında hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü olarak ABD’ye 708 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin ABD’ye yaptığı gıda ürünleri ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirdik. Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörümüzün ABD’ye ihracatını 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.”