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Ege'de sardalya bolluğu

Egeli balıkçılar sardalya bereketi yaşarken, bölgenin geleneksel balığı tüm Türkiye'den ilgi görüyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:42
Ege'de sardalya bolluğu

"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de sezonu açan balıkçılar için en önemli gelir kapısı olan sardalya, ağları boş bırakmıyor.

Ege'de Balıkesir, İzmir ve Aydın kıyılarında sürü balıklarının geçiş noktalarında ağlarını denize bırakan yaklaşık 60 gırgır teknesi, ağlara dolan balıkları gün doğumuyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'ne getiriyor.

Burada açık artırma ve pazarlık sürecinin ardından perakende satış yerlerine doğru yola çıkan sardalyanın önemli bölümü yine Ege Bölgesi'nde tüketiliyor.

Kilosu 10 lira

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi yaptıkları tahmin çalışmasında sardalya bereketinin gözüktüğünü, sezonun ilk 15 gününde de bu beklentilere uygun bir dönem geçirdiklerini bildirdi.

Ege'nin yanı sıra Marmara ve Karadeniz'de de balıkçıların iyi bir av sezonu yaşadığını anlatan Çakan, Karadeniz'in palamuttan Ege'nin ise sardalyadan yana sevinç yaşadığını vurguladı.

Balığın ucuz olmasından dolayı vatandaşın balıkçı tezgahlarına yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Çakan, "Ege'de özellikle sardalyaya inanılmaz bir talep söz konusu. Kilosu 10 liraya satılan sardalya hem balıkçıyı hem de vatandaşı çok memnun etti." dedi.

Ege'den tüm Türkiye'ye

Ege Bölgesi'nde yaşayan insanların sardalyaya alışkın olduğunu ve bu yörenin insanı için sardalyanın vazgeçilmez nitelik taşıdığını kaydeden Çakan, şöyle konuştu:

"Sardalyayı zaten Ege insanı tanıyor ve seviyordu ancak bugün Karadeniz'e bile sardalya yolluyoruz. Artık sardalyayı oranın insanı da tanır hale geldi. İzmir'den Türkiye'nin her bölgesine sardalya gönderiyoruz. İzmir Su Ürünleri Hali'nde bütün bölgelerden alıcılar bulunuyor. Bunun en büyük nedeni oradaki insanların da bu balığı talep etmesidir." diye konuştu.

En fazla avcılığı yapılan hamside geçen yıl 158 bin ton balığın avlandığını, sardalyanın 24 bin ton ile ikinci sırada yer aldığını anlatan Çakan, sardalya tüketiminin gelecek yıllarda ülke genelinde artmasını beklediklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 11:42
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