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Ege'de 34 göçmen yakalandı

Muğla'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 34 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:51
Ege'de 34 göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri "Gezegen" isimli yelkenliyi takibe aldı. İblis Burnu açıklarında durdurulan 12 kişilik yelkenlide bir Suriye, bir Pakistan, 14 Filistin ve 18 Irak uyruklu kişi yakalandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Organizatör oldukları değerlendirilen yelkenlinin kaptanı İbrahim A. ile Kemal Ö. ve Mesut Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Fethiye Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:51
  1. Muğla
  2. Yunanistan
  3. Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı
  4. düzensiz göçmen
  5. İblis Burnu
  6. Fethiye Sahil Güvenlik Karakolu
  7. İl Göç İdaresi Müdürlüğü

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