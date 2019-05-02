Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019

Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019. ÖSYM üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Ege Üniversitesi taban puanları 2019, İzmir Ege Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019 ne kadar?

İzmir Ege Üniversitesi taban puanları 2019, Ege Üniversitesi taban puanları 2019, Ege Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM, İzmir Ege Üniversitesi taban puanları sıralaması açıklandı mı? Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil. İşteEge Üniversitesi bilgisayar mühendisliği taban puanları 2019. İzmir Ege Üniversitesi taban puanları 2019, İzmir Ege Üniversitesi taban puanları 2019 sayısal, İzmir Ege Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, İzmir Ege Üniversitesi taban puanları 2 yıllık, İzmir Ege Üniversitesi besyo taban puanları 2019, İzmir Ege Üniversitesi mimarlık taban puanları 2019 haberleri...

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Ege Üniversitesi bölümleri

Alman Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce)

(Edebiyat Fakültesi)

Astronomi ve Uzay Bilimleri

(Fen Fakültesi)

Bahçe Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Bitki Koruma

(Ziraat Fakültesi)

Bitki Koruma(KKTC Uyruklu)

(Ziraat Fakültesi)

Biyokimya

(Fen Fakültesi)

Biyokimya(KKTC Uyruklu)

(Fen Fakültesi)

Biyoloji

(Fen Fakültesi)

Biyomühendislik

(Mühendislik Fakültesi)

Coğrafya

(Edebiyat Fakültesi)

Deri Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Ebelik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Eczacılık

(Eczacılık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Felsefe

(Edebiyat Fakültesi)

Felsefe(KKTC Uyruklu)

(Edebiyat Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Fizik

(Fen Fakültesi)

Gazetecilik

(İletişim Fakültesi)

Gıda Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(İletişim Fakültesi)

Hemşirelik(Fakülte)

(Hemşirelik Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)

(Edebiyat Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

İstatistik

(Fen Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kimya

(Fen Fakültesi)

Kimya Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Klasik Arkeoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Konaklama İşletmeciliği(Yüksekokul)

(Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)

Konaklama İşletmeciliği(Yüksekokul)(İÖ)

(Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Matematik

(Fen Fakültesi)

Matematik(İÖ)

(Fen Fakültesi)

Mütercim-Tercümanlık(Almanca)

(Edebiyat Fakültesi)

Mütercim-Tercümanlık(İngilizce)

(Edebiyat Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Peyzaj Mimarlığı

(Ziraat Fakültesi)

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

(Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji(KKTC Uyruklu)

(Edebiyat Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi)

Reklamcılık

(İletişim Fakültesi)

Reklamcılık(KKTC Uyruklu)

(İletişim Fakültesi)

Sanat Tarihi

(Edebiyat Fakültesi)

Seyahat İşletmeciliği(Yüksekokul)

(Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Su Ürünleri Mühendisliği

(Su Ürünleri Fakültesi)

Su Ürünleri Mühendisliği(KKTC Uyruklu)

(Su Ürünleri Fakültesi)

Süt Teknolojisi

(Ziraat Fakültesi)

Tarım Ekonomisi

(Ziraat Fakültesi)

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

(Ziraat Fakültesi)

Tarımsal Yapılar ve Sulama

(Ziraat Fakültesi)

Tarih

(Edebiyat Fakültesi)

Tarla Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Tekstil Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

(Ziraat Fakültesi)

Turizm Rehberliği(Yüksekokul)

(Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Zootekni

(Ziraat Fakültesi)

Zootekni(KKTC Uyruklu)

(Ziraat Fakültesi)

Koç Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

İstinye Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

Galatasaray üniversitesi taban puanları 2019

Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Şırnak Üniversitesi taban puanları 2019

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2019

Konya Selçuk üniversitesi taban puanları 2019

Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri 2019

DGS puanları 2019 ÖSYM DGS taban puanları 2019

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019

Gazi Üniversitesi taban puanları 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019

Açıköğretim taban puanları 2019

Mühendislik taban puanları 2019

İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim

DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

4 yıllık üniversite taban puanları 2019

2 yıllık üniversite taban puanları 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi taban puanları 2019

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2019