Ege Üniversitesi öğrenci yurdu kayıt | Ege Üniversitesi öğrenci KYK başvurusu ne zaman?

Ege Üniversitesi’ne yerleşmek isteyen pek çok aday öğrenci köyü imkanından nasıl faydalanabileceklerini araştırıyor. İşte, Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü hakkında detaylar.

Ege Üniversitesi öğrenci köyü nedir?

2006 - 2007 öğretim yılında açılan Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü, bünyesinde bulunan 13 blok, idari birim ve sosyal tesis ile 1776 öğrenciye hizmet vermektedir.

Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiş olan Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü, 15 m2 tek ve çift kişilik oda alternatifleri ile Ege Üniversitesini tercih eden öğrencilere eğitimleri süresince huzurlu, güvenli, rahat, eğlenceli, sağlıklı ve çağdaş bir ortam sunmaktadır.

Banyo ve tuvaletlerin yanı sıra odalarda; bazalı yatak, elbise dolabı, çalışma masası, kitaplık, ayakkabılık gibi temel mobilyalar ile birlikte telefon, buzdolabı, merkezi sistem televizyon yayını ve internet ağ erişimi standart olarak bulunmaktadır.

Her blokta mutfak, ütü, dinlenme ve çalışma odaları ile üç blokta genel çamaşır odası bulunmaktadır. Öğrenci Köyü’nün güvenliği 24 saat boyunca; blok girişlerinde, dış alan ve ortak mekânlarda bulunan kamera sistemleri ve güvenlik görevlilerince sağlanmaktadır. Öğrenci Köyü’nde yeşil alanlar, pergolalar, mini amfitiyatro, satranç alanı, koşu parkuru, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu ve tenis duvarı mevcuttur. Ayrıca Öğrenci Köyü’ne 100 metre mesafede Ege Üniversitesi’ne ait kapalı alan spor kompleksi ile 200 metre mesafede iki alışveriş merkezi bulunmaktadır.

Ege Üniversitesi kampüsü içinde yer alan Öğrenci Köyü, EÜ Hastanesine yaklaşık 500 metre, Bornova ilçe merkezine iki kilometre ve havalimanına 20 kilometre mesafelik konumuyla öğrencilere ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. Ege Üniversitesi’ne kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemleri sırasında Öğrenci Köyü’ne başvuruda bulunabilmektedir.

Ege Üniversitesi öğrenci yurdu kayıt | Ege Üniversitesi öğrenci köyü başvurusu ne zaman?

Ege Üniversitesi öğrenci köyü başvuru tarihleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Ege Üniversitesini yeni kazanan ve EÜ Öğrenci Köyü’nde kalmak isteyen öğrenciler, kayıt süresince açık olacak “Öğrenci Köyü Ön Başvuru Ekranı”na Ege Üniversitesi ve EÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfaları ile Öğrenci Köyü Ana sayfasından ulaşarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Alınacak öğrenciler, bölüm bazında üniversite giriş puanına göre sıralanarak belirlenmektedir. Yapılan değerlendirme sonucu Asil Listede ismi yer alan öğrenciler, istenen belgelerle EÜ Öğrenci Köyü’ne gelerek kayıt yaptırabilecekleri gibi, evraklarını e-posta ([email protected]) veya faks yoluyla(0232 342 77 30) ileterek de yapabilirler (kayıtlarını bu yolla yapan öğrencilerin, belgelerinin idareye ulaşıp ulaşmadığının teyidini almaları ve belgelerinin aslını yurda girişte mutlaka getirip idareye teslim etmeleri zorunludur).

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