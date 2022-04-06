Ege açıklarında 98 düzensiz göçmen yakalandı!
Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında 87, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ise 11 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında 87, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ise 11 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik botlar içerisinde tespit edilen düzensiz göçmenlerin, Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirtildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.