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Spor Efsane yeniden ringlere dönüyor
Spor

Efsane yeniden ringlere dönüyor

Mike Tyson 29 Kasım günü yapacağı gösteri maçı ile yeniden ringlere dönüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 21:36:00 -
Efsane yeniden ringlere dönüyor

Müslüman olduktan sonra adını Malik Abdul Aziz olarak değiştiren Mike Tyson, 29 Kasım Pazar günü Roy Jones ile gösteri maçına çıkacak. Tyson çıkacağı bu maçta 15 yıl aradan sonra ilk kez ringde olacak.

Gösteri maçı 8 raunt

Son maçı 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak. Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek 'en genç ağır sıklet şampiyonu' olmuştu. Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

 

 

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