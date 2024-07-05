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Gündem Efsane büyüyor! Bir bozkurt selamı daha! Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den de bozkurt selamı
Gündem

Efsane büyüyor! Bir bozkurt selamı daha! Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den de bozkurt selamı

Yeniakit Publisher
2024-07-05 06:21:00 -
Efsane büyüyor! Bir bozkurt selamı daha! Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den de bozkurt selamı

Sırbistan’da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kilogramda şampiyon olan milli sporcumuz Alperen Berber, bozkurt işareti yaptı.

Sırbistan’da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kilogramda şampiyon olan milli sporcumuz Alperen Berber, bozkurt yaptı.

Sırbistan'da 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsunlu Milli güreşçi Alperen Berber, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Alperen Berber, grekoromen stil 82 kg kategorisinde rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Şampiyonu oldu

Alperen Berber, önceki katıldığı şampiyonalarda olduğu gibi gösterdiği üstün performansla "U20 Avrupa Şampiyonu" unvanını kazandı.
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A Milli Takımımızın Avusturya'yı mağlup ettiği karşılaşma sonrası Milli futbolcumuz Merih Demiral, attığı 2 golün dışında Avusturya'ya inat yaptığı 'bozkurt' selamına Almanya'dan büyük tepki gelmişti.

UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.

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