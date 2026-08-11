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Siyaset Efkan Ala’dan Ali Babacan’a ilginç gönderme! Meclis’te ‘Bambu ağacı’ diyaloğu!
Siyaset

Efkan Ala’dan Ali Babacan’a ilginç gönderme! Meclis’te ‘Bambu ağacı’ diyaloğu!

Yeniakit Publisher
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TBMM’de DEVA Partili Ali Babacan’ın 15 yıl önceki “Çözüm Süreci”ni hatırlatması üzerine AK Partili Efkan Ala, “bambu ağacı” metaforuyla cevap verdi. Ala, “Yıllarca sularsın görünmez, ama bir anda büyür. Hiçbir şey boşa gitmiyor” dedi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerin devam ettiği sırada, Meclis kulislerinde siyasetin zirvesini bir araya getiren ilginç bir sohbete sahne oldu.

 

Adalet Komisyonu'nda kabul edildikten sonra Meclis gündemine taşınan ve kamuoyunda geniş tartışmalara neden olan çerçeve yasa görüşmeleri sürerken, parti temsilcileri kuliste bir araya geldi. Dikkat çeken sohbet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın, kuliste sohbet eden muhalefet liderlerinin yanına gelmesiyle başladı. Kulis sohbetinde Kurtulmuş ve Efkan Ala'nın yanı sıra; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yer aldı.

 

BABACAN'DAN ÇÖZÜM SÜRECİ YORUMU

Sohbetin odak noktası gündemdeki çerçeve yasa olurken, DEVA Partisi lideri Ali Babacan sözü yaklaşık 15 yıl önce yürütülen "çözüm süreci" dönemine getirdi. O tarihlerde kendisinin Başbakan Yardımcılığı, Efkan Ala'nın ise Başbakanlık Müsteşarlığı görevlerini yürüttüğünü anımsatan Babacan'ın, yaşanan süreci özetlerken "O günden bugüne yuvarlana yuvarlana gelindi" şeklinde dikkat çekici bir yorumda bulunduğu aktarıldı.

 

EFKAN ALA'DAN CEVAP

Babacan'ın bu sözleri üzerine Efkan Ala'nın verdiği cevap sohbete damgasını vurdu. Siyasette atılan adımları ve yürütülen süreçleri doğadan bir örnekle açıklayan Ala'nın, durumu bir "bambu ağacına" benzettiği ifade edildi. Ala'nın, harcanan siyasi çabaların ve arka plan çalışmalarının asla ziyan olmadığını vurgulayarak, "Yıllarca sularsın görünmez, ama bir anda büyür. O yüzden bambu ağacına benzetiyorum. Hiçbir şey boşa gitmiyor" dediği öğrenildi.

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