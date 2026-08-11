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Ekonomi
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İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

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İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

BİM 14-20 Ağustos indirimli kataloğunu yayınladı. Çeyiz hazırlığı yapanların yüzünü güldürecek şık tasarımlı mutfak tasarımları fiyatları adeta şok etti.

#1
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

TEK FİYAT PLASTİK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ Fiyat: 29 TL

#2
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Diktörtgen saklama kabı seti Fiyat:29 TL

#3
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Çift renkli saklama kabı çeşitleri Fiyat: 49 TL

#4
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Tek fiyat mutfak gereçleri Fiyat: 119 TL

#5
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Plastik ürün çeşitleri Fiyat: 29 TL

#6
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Desenli plastik tepsi çeşitleri Fiyat: 89 TL

#7
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Plastik raf ünitesi Fiyat: 299 TL

#8
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Duvar organizeri Fiyat: 119 TL

#9
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Hazneli rende Fiyat: 229 TL

#10
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Limon sıkacaklı süzgeç seti Fiyat: 179 TL

#11
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Ekmek/meyve sepeti Fiyat: 69 TL

#12
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Yiyecek saklama kabı Fiyat: 159 TL

#13
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Fanus sunumluk Fiyat: 199 TL

#14
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Borasilikat cam yoğurt süzme aparatı Fiyat: 299 TL

#15
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Çok amaçlı sepet 5L Fiyat: 75 TL

#16
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Çok amaçlı sepet 8L Fiyat: 89 TL

#17
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Çöp kutusu Fiyat: 109 TL

#18
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

15 bölmeli organizer Fiyat: 89 TL

#19
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Askı seti Fiyat: 65 TL

#20
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Desenli ütü masası kılıfı Fiyat: 99 TL

#21
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

Kelebek kurutmalık Fiyat: 749 TL

#22
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

EMSAN EMAYE KIZARTMA TENCERESİ Fiyat: 699 TL

#23
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

KERAMİKA STACKABLE DESENLİ FİNCAN Fiyat: 65 TL

#24
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

LAV 12 PARÇA ÇAY SETİ Fiyat: 299 TL

#25
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

PAŞABAHÇE TOKIO KASE SETİ Fiyat: 89 TL

#26
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

GLASS IN LOVE CAM AYAKLI TATLI KASESİ Fiyat: 179 TL

#27
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

BOROSİLİKAT CAM PİPET VE FIRÇA SETİ Fiyat: 49 TL

#28
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

DAGI ERKEK BİSİKLET YAKA TSHIRT Fiyat: 399 TL

#29
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

DOKUMA VİSKON KAPRİ Fiyat: 279 TL

#30
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

DESENLİ KADIN SOKET ÇORAP Fiyat: 69 TL

#31
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

ÜÇBAŞAK DİKİŞ İPİ Fiyat: 139 TL

#32
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

MOLINELLA TEK KİŞİLİK SIVI GEÇİRMEZ LASTİKLİ ALEZ Fiyat: 249 TL

#33
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

PEŞKİR KURULAMA BEZİ Fiyat: 49 TL

#34
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

ANTİC SU BARDAĞI FİYAT: 159 TL

#35
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

ANTİC MEŞRUBAT BARDAĞI FİYAT: 179

#36
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

BORCAM KARE FIRIN TEPSİ SETİ FİYAT: 299 TL

#37
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

DESENLİ CAM ÇEREZLİK FİYAT: 399 TL

#38
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

KAŞIKLI CAM BAHARATLIK FİYAT: 39 TL

#39
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

GRAVÜRLÜ CAM KAYIK KASE

#40
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

CAM SIVI SABUNLUK FİYAT: 75 TL

#41
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

TEK FİYAT BIÇAK ÇEŞİTLERİ FİYAT: 129 TL

#42
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

KADIN ŞORTLU TAKIM FİYAT: 499 TL

#43
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

DİKİŞ İPLİĞİ FİYAT: 55 TL

#44
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

FLAMLI KETEN ŞORT ERKEK FİYAT: 239 TL

#45
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

KADIN ASKILI BRALET FİYAT: 169

#46
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

ERKEK BOXER FİYAT: 149 TL

#47
Foto - İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!

KADIN PRATİK ÇORAP FİYAT: 85 TL

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