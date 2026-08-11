İndirim şovu başladı! BİM 14 Ağustos kataloğunu yayınladı!
BİM 14-20 Ağustos indirimli kataloğunu yayınladı. Çeyiz hazırlığı yapanların yüzünü güldürecek şık tasarımlı mutfak tasarımları fiyatları adeta şok etti.
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BİM 14-20 Ağustos indirimli kataloğunu yayınladı. Çeyiz hazırlığı yapanların yüzünü güldürecek şık tasarımlı mutfak tasarımları fiyatları adeta şok etti.
TEK FİYAT PLASTİK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ Fiyat: 29 TL
Diktörtgen saklama kabı seti Fiyat:29 TL
Çift renkli saklama kabı çeşitleri Fiyat: 49 TL
Tek fiyat mutfak gereçleri Fiyat: 119 TL
Plastik ürün çeşitleri Fiyat: 29 TL
Desenli plastik tepsi çeşitleri Fiyat: 89 TL
Plastik raf ünitesi Fiyat: 299 TL
Duvar organizeri Fiyat: 119 TL
Hazneli rende Fiyat: 229 TL
Limon sıkacaklı süzgeç seti Fiyat: 179 TL
Ekmek/meyve sepeti Fiyat: 69 TL
Yiyecek saklama kabı Fiyat: 159 TL
Fanus sunumluk Fiyat: 199 TL
Borasilikat cam yoğurt süzme aparatı Fiyat: 299 TL
Çok amaçlı sepet 5L Fiyat: 75 TL
Çok amaçlı sepet 8L Fiyat: 89 TL
Çöp kutusu Fiyat: 109 TL
15 bölmeli organizer Fiyat: 89 TL
Askı seti Fiyat: 65 TL
Desenli ütü masası kılıfı Fiyat: 99 TL
Kelebek kurutmalık Fiyat: 749 TL
EMSAN EMAYE KIZARTMA TENCERESİ Fiyat: 699 TL
KERAMİKA STACKABLE DESENLİ FİNCAN Fiyat: 65 TL
LAV 12 PARÇA ÇAY SETİ Fiyat: 299 TL
PAŞABAHÇE TOKIO KASE SETİ Fiyat: 89 TL
GLASS IN LOVE CAM AYAKLI TATLI KASESİ Fiyat: 179 TL
BOROSİLİKAT CAM PİPET VE FIRÇA SETİ Fiyat: 49 TL
DAGI ERKEK BİSİKLET YAKA TSHIRT Fiyat: 399 TL
DOKUMA VİSKON KAPRİ Fiyat: 279 TL
DESENLİ KADIN SOKET ÇORAP Fiyat: 69 TL
ÜÇBAŞAK DİKİŞ İPİ Fiyat: 139 TL
MOLINELLA TEK KİŞİLİK SIVI GEÇİRMEZ LASTİKLİ ALEZ Fiyat: 249 TL
PEŞKİR KURULAMA BEZİ Fiyat: 49 TL
ANTİC SU BARDAĞI FİYAT: 159 TL
ANTİC MEŞRUBAT BARDAĞI FİYAT: 179
BORCAM KARE FIRIN TEPSİ SETİ FİYAT: 299 TL
DESENLİ CAM ÇEREZLİK FİYAT: 399 TL
KAŞIKLI CAM BAHARATLIK FİYAT: 39 TL
GRAVÜRLÜ CAM KAYIK KASE
CAM SIVI SABUNLUK FİYAT: 75 TL
TEK FİYAT BIÇAK ÇEŞİTLERİ FİYAT: 129 TL
KADIN ŞORTLU TAKIM FİYAT: 499 TL
DİKİŞ İPLİĞİ FİYAT: 55 TL
FLAMLI KETEN ŞORT ERKEK FİYAT: 239 TL
KADIN ASKILI BRALET FİYAT: 169
ERKEK BOXER FİYAT: 149 TL
KADIN PRATİK ÇORAP FİYAT: 85 TL
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