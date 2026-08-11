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Şehit Eren Bülbül anısına ‘İyi ki Varsın Eren’ adlı şiir kitabı ücretsiz dağıtıldı

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Şehit Eren Bülbül anısına ‘İyi ki Varsın Eren’ adlı şiir kitabı ücretsiz dağıtıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Eren Bülbül'ün anısına şiir kitabı çıkarıldı. "İyi ki Varsın Eren" isimli kitabın kapağında, "Çanakkale ruhuyla şehadete koşan 15'lik yiğit", "Sonsuza dek yüreğimizde yaşayacak olan Eren Bülbül ve tüm kahraman şehitlerimize rahmet ve minnetle" ifadelerine yer verildi. Kitap, Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

#1
Foto - Şehit Eren Bülbül anısına ‘İyi ki Varsın Eren’ adlı şiir kitabı ücretsiz dağıtıldı

Bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Eren Bülbül unutulmadı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in girişimleriyle Bülbül'ün şehadetinin 9'uncu yılı kapsamında 37 şehirden şairlerin kaleme aldığı 51 şiirin yer aldığı kitap yayımlandı.

#2
Foto - Şehit Eren Bülbül anısına ‘İyi ki Varsın Eren’ adlı şiir kitabı ücretsiz dağıtıldı

"İyi ki Varsın Eren" isimli kitabın kapağında, "Çanakkale ruhuyla şehadete koşan 15'lik yiğit", "Sonsuza dek yüreğimizde yaşayacak olan Eren Bülbül ve tüm kahraman şehitlerimize rahmet ve minnetle" ifadelerine yer verildi.

#3
Foto - Şehit Eren Bülbül anısına ‘İyi ki Varsın Eren’ adlı şiir kitabı ücretsiz dağıtıldı

Bülbül'ün hatırasının gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanan kitapta, Başkan Genç'in kaleme aldığı "Duruş" adlı şiir de bulunuyor.

#4
Foto - Şehit Eren Bülbül anısına ‘İyi ki Varsın Eren’ adlı şiir kitabı ücretsiz dağıtıldı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan kitapta Bülbül'ün vatan sevgisi, cesareti ve fedakarlığının edebiyat yoluyla gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

#5
Foto - Şehit Eren Bülbül anısına ‘İyi ki Varsın Eren’ adlı şiir kitabı ücretsiz dağıtıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, yaptığı açıklamada, Bülbül'ün Trabzon ve Türkiye için unutulmaz bir kahraman olduğunu belirterek, hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

#6
Foto - Şehit Eren Bülbül anısına ‘İyi ki Varsın Eren’ adlı şiir kitabı ücretsiz dağıtıldı

Eren Bülbül gibi kahramanları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getiren Genç, "Eren'in sevdası neyse bizim sevdamız da odur. Hatıralarını hep canlı tutacak ve gelecek kuşaklara aktaracağız. Şehadetlerinin 9. yıl dönümünde Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

#7
Foto - Şehit Eren Bülbül anısına ‘İyi ki Varsın Eren’ adlı şiir kitabı ücretsiz dağıtıldı

ŞİİR KİTABI ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR Şiir kitabı, Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesislerde vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

#8
Foto - Şehit Eren Bülbül anısına ‘İyi ki Varsın Eren’ adlı şiir kitabı ücretsiz dağıtıldı

Almanya'dan memleketi Trabzon'a tatile gelen ve kitabı inceleyen Aydın Erkaya, ilk söyleyeceği kelimenin "İyi ki varsın Eren" olduğunu belirterek, vatan uğruna toprağa düşen bütün şehitlere rahmet diledi.

#9
Foto - Şehit Eren Bülbül anısına ‘İyi ki Varsın Eren’ adlı şiir kitabı ücretsiz dağıtıldı

Nagihan Keleş de Büyükşehir Belediyesi yetkililerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür ederek, "Çok güzel olmuş. 'İyi ki varsın Eren' diyorum ben de. O da şehitler mertebesine ulaştı. Trabzon'da çok güzel bir şiir kitabı yayımlamış. Şiirler de çok güzel. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Şehit Eren Bülbül anısına ‘İyi ki Varsın Eren’ adlı şiir kitabı ücretsiz dağıtıldı

Muhammet Emin Erdem ise Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin 9. yılını olduğunu öğrendiğinde çok duygulandığını belirtti.

#11
Foto - Şehit Eren Bülbül anısına ‘İyi ki Varsın Eren’ adlı şiir kitabı ücretsiz dağıtıldı

Nevşehir'den Trabzon'a ailesiyle gelen Ersin Türk de Gedik ve Bülbül'ün isimlerini andıkça duygulandığını söyledi.

#12
Foto - Şehit Eren Bülbül anısına ‘İyi ki Varsın Eren’ adlı şiir kitabı ücretsiz dağıtıldı

Türk, "İyi ki vardın Eren. Senin kahramanlığın bizim içimizde. Unutmuyoruz, unutmayacağız." dedi.

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