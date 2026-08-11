Şehit Eren Bülbül anısına ‘İyi ki Varsın Eren’ adlı şiir kitabı ücretsiz dağıtıldı
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Eren Bülbül'ün anısına şiir kitabı çıkarıldı. "İyi ki Varsın Eren" isimli kitabın kapağında, "Çanakkale ruhuyla şehadete koşan 15'lik yiğit", "Sonsuza dek yüreğimizde yaşayacak olan Eren Bülbül ve tüm kahraman şehitlerimize rahmet ve minnetle" ifadelerine yer verildi. Kitap, Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.