Şehit Eren Bülbül anısına ‘İyi ki Varsın Eren’ adlı şiir kitabı ücretsiz dağıtıldı

Nagihan Keleş de Büyükşehir Belediyesi yetkililerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür ederek, "Çok güzel olmuş. 'İyi ki varsın Eren' diyorum ben de. O da şehitler mertebesine ulaştı. Trabzon'da çok güzel bir şiir kitabı yayımlamış. Şiirler de çok güzel. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.