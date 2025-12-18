  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Efkan Ala, Özgür Özel'i yerin dibine soktu
Gündem

Efkan Ala, Özgür Özel'i yerin dibine soktu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Efkan Ala, Özgür Özel'i yerin dibine soktu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yerin dibine soktu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel'deki açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'nin kazanımlarını, siyasi muhalefet adına yersiz ve mesnetsiz iddialara dayandırarak sorgulamaya çalışmak, Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye davet anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in Brüksel'deki açıklamalarını kesinlikle reddettiklerini, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "temelsiz ve saygısız" ifadelerini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde güçlü, demokratik ve istikrarlı bir ülke olarak bölgesinde ve dünyada saygın bir konuma sahip olduğuna işaret eden Ala, "Türkiye'nin demokratik kurumları ve milli iradenin meşruiyeti tartışma kabul etmez. Ülkemizin son yıllarda kaydettiği gelişmeler, uluslararası arenada takdirle karşılanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin istikrarı ve refahı için çalışmaya devam ettiğini, ülkenin uluslararası ilişkilerde egemenliğini ve çıkarlarını kararlılıkla yürüttüğünü vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kazanımlarını, siyasi muhalefet adına yersiz ve mesnetsiz iddialara dayandırarak sorgulamaya çalışmak, Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye davet anlamına gelir. Bu bağlamda, CHP Genel Başkanı'nın yurt dışında ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik kabul edilemez sözlerini şiddetle kınıyor, ülkenin ikinci partisinin Genel Başkanının artık bu alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Türkiye'nin istikrarı ve gücü, demokratik iradesi ve kurumlarıyla tartışılmazdır."

CHP’li meclis üyesi partisinden istifa etti
CHP’li meclis üyesi partisinden istifa etti

Gündem

CHP’li meclis üyesi partisinden istifa etti

CHP'li İzmir'de paralar böyle heba ediliyor: Levent Üzümcü'nün bir oyunu için harcanan paralara bakın!
CHP'li İzmir'de paralar böyle heba ediliyor: Levent Üzümcü'nün bir oyunu için harcanan paralara bakın!

Gündem

CHP'li İzmir'de paralar böyle heba ediliyor: Levent Üzümcü'nün bir oyunu için harcanan paralara bakın!

CHP'li belediyede ihmal bitmiyor: Vatandaş bozuk yolu kendi imkanlarıyla onardı!
CHP'li belediyede ihmal bitmiyor: Vatandaş bozuk yolu kendi imkanlarıyla onardı!

Gündem

CHP'li belediyede ihmal bitmiyor: Vatandaş bozuk yolu kendi imkanlarıyla onardı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Chp ülkeye nekadar faydalı..?

Mezar başında rakı içen zihniyetle napsanız boş bir adım yol alınmaz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23