Efendimiz'in (SAV) nesebine dil uzatan Prof. Azimli için başvuru! 'Akıl sağlığı araştırılıp cezalandırılsın'

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Avukatlar; Ömer Faruk Ceylan, Cengiz Yılmaz ve Mehmet Mustafa Özünver, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) nesebine hakaret eden Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin akıl sağlığının araştırılıp, TCK'nın 216. maddesi ile cezalandırılması için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

"Profesör unvanı taşıyan ve Hitit Üniversitesi İlahiyet Fakültesi’nde görevli Mehmet Azimli isimli şüpheli, 'Siyeri Farklı Okumak' isimli kitabının 45. Sayfasında 'İslamın evrensel kaidelerini soy, sop ve ırka dayalı değil, insani değerler ve ilkeler sistemine göre kurduğunu belirtmek için söylüyoruz. Değilse onun en asil soydan olup olmadığını ve hatta hiçbir suçu olmadığına inandığımız zina çocuğu olup olmadığına da çok önemsemiyoruz' diyerek, iman etmekle şereflendiğimiz Peygamber Efendimizin(s.a.v.) muazzez nesebine dil uzatmıştır." ifadeleri ile başlayan başvuru dilekçesinde, Prof. Azimli'nin TCK 216 ile cezalandırılması gerektiği belirtildi:

'Akıl hastalığına duçar olup olmadığının araştırılması icap etmektedir'

Kitabın ilgili bölümünün basında paylaşılması ile birlikte toplumda ciddi bir öfke patlaması olmuştur. Şüpheli yapmış olduğu açıklamada ölüm tehditleri aldığını ve hakaretlere uğradığını ifade etmiştir. Şüphelinin bu açıklamaları kamu barışını açık ve net bir şekilde bozulduğunun göstergesidir. TCK 216. Maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği gibi "Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü havidir. Şüpheli, açık ve net bir şekilde, dini değerlerimizi aşağılamıştır. Bununla birlikte, 14 asırdır, İslam düşmanlarının dahi cüret edemediği şekilde, Peygamber Efendimizin (SAV) nesebine dil uzatan şüphelinin, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında "Peygamberi övmek için yazdığım paragrafta onun aleyhine söylediğim anlamını çıkartmak kötü niyetten başka bir şey değildir. Oturun dikkatli okuyun." ifadesini kullanmıştır. Bu beyanlar şüphelinin işlemiş olduğu fiilin, anlam ve sonuçlarını algılamama ihtimali olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sebeple, şüphelinin TCK 32. maddesi kapsamında akıl hastalığına duçar olup olmadığının araştırılması icap etmektedir.

Prof. Dr. Mehmet Azimli için yapılan başvuruda, şunlar talep edildi:

1- Şüpheli şahsın CMK 74. maddesi kapsamında gözlem altına alınarak Adli Tıp Kurumunca akıl hastası olup olmadığının tespit edilmesini,

2- Şüpheli, fiilin anlam ve neticelerini anlama yetisine sahip ise TCK 216. maddesi kapsamında cezalandırılabilmesi için iddianame tanzimine karar verilmesini talep ederiz.