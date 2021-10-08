Efeler Ligi'nde 52. sezon başlıyor

Bu sezon 14 takımla oynanacak lig, yarın Bingöl Merkez Karşıyaka Salonu'nda oynanacak Bingöl Solhanspor-Yeni Kızıltepespor karşılaşmasıyla start alacak.

2021-22 sezonunda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10 farklı şehirden 14 takım mücadele edecek.

Ankara 3 takımla ilk sırada yer alırken, İstanbul ve İzmir ikişer takımla ikinci sırada bulunuyor. Afyon, Bursa, Bingöl, Mardin, Şırnak, Tokat ve Yozgat'ın ise ligde birer takım var.

Eczacıbaşı 1996'da alınan kararla ligden çekildi

Ligde geride kalan 52 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.

Halkbank'ın 9 şampiyonluğu var

Efeler Ligi'nde Halkbank, 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, 5 kez şampiyon oldu

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Fenerbahçe, 5 kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı.

Ligde Arkas Spor 4, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.

Galatasaray'ın 32 yıllık hasreti

Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 32 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.

Erkekler Voleybol 1. Lig'in ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.

Ziraat Bankkart kupayı ilk kez müzesine götürdü

Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 2020-2021 sezonu play-off final serisinde 3-1 yenerek şampiyon oldu.

40 yıl önce kurulan başkent ekibi, şampiyonluk kupasını ilk kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

50. sezon tamamlanamadı

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 50. sezonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon belirlenemedi.

Ligde normal sezon sona erdikten sonra geçilen play-off müsabakaları mücbir sebeple tamamlanamadı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımları belirleme adına ligi normal sezon sıralamasıyla tescillerken, şampiyon ilan edilmedi.