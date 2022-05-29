Real Madrid'in geçtiğimiz yıl renklerine bağladığı Fransız futbolcu Eduardo Camavinga'nın hayat hikayesi dikkatleri çekti. Peki, Eduardo Camavinga kaç yaşında?

Eduardo Camavinga kimdir kaç yaşında? Eduardo Camavinga hayat hikayesi

Real Madrid, Fransız ekibi Rennes'in altyapıında yetişen Eduardo Camavinga'lı 31 milyon EURo bonservis bedeliyle transfer etti. 19 yaşındaki futbolcu mülteci kampında büyüdüğünü açıkladı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kongo asıllı Fransız futbolcu verdiği röportajda, "Ailem savaştan kaçtığı için Angola'da bir mülteci kampında doğdum. Daha sonra ailem beni yeni bir yaşam için Fransa'ya götürdü. Yeni yaşamım da beni Şampiyonlar Ligi finaline götürdü. Eski bir mülteci olarak futbola minnettarım ve geçmişimle gurur duyuyorum. Tüm dünyadaki futbolu seven milyonlarca mültecinin benimle birlikte olduğunu biliyorum" dedi.

Atyapı kariyerine 2009'da başlayan Camavinga 11 yaşındayken Rennes altyapısına katıldı. 14 Aralık 2018'de ilk profesyonel imzasını attı ve 16 yıl 1 aylık iken, kulübün en genç profesyonel oyuncusu oldu. 6 Nisan 2019'da Rennes ile Angers arasında oynanan ve 3-3'lük bir beraberlikle sonuçlanan maçta ilk profesyonel maçına çıktı ve 16 yaş 6 ay ile kulübün en genç ilk 11'de maça çıkan oyuncusu oldu.

18 Ağustos 2019'da, Camavinga Paris Saint-Germain'e karşı 2-1 kazandıkları maçta bir asist yaptı ve maçın adamı seçildi. Rennes için ilk golünü 15 Aralık 2019'da Lyon'a karşı oynanan 1-0'lık galibiyetle biten maçın 89. dakikasında kaydetti.

2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rennes formasıyla Krasnodar, Chelsea ve Sevilla'ya karşı dört müsabakada oynadı.

31 Ağustos 2021'de, Real Madrid Camavinga'nın Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Camavinga, Real Madrid formasıyla 40 maça çıktı ve 2 gol atıp 2 asist yaptı.