  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Edremit’te doğalgaz çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde doğalgaz çalışmaları kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmaları hızla gerçekleştiriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:03:05 -
Edremit’te doğalgaz çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde doğalgaz çalışmaları kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmaları hızla gerçekleştiriliyor. Doğal gaz firması tarafından altyapı çalışmaları devam ederken üstyapı çalışmaları da Edremit Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından yapılıyor.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın müjdesini verdiği doğalgaz çalışmaları Darsofa Mahallesi’nde devam ediyor. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici ve Darsofa Mahalle Muhtarı Tunay Baklacı’nın yerinde incelediği çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Doğalgazın Edremit için verilmiş bir söz ve büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, doğalgazın Edremit’te yaygınlaşmasıyla özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin büyük oranda azalacağını ve Edremit’e nefes aldıracağını söyledi. Başkan Arslan, “Edremitlilerin bu konuda bizden bir talebi vardı. Dolayısıyla doğalgaz için atılan her adımda Edremit Belediyesi olarak desteğimizi vereceğiz.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı