Edremit Körfezi, mavi bayrakları ve temiz sahili ile tatilcileri bekliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda geçtiğimiz yıl 22 olan mavi bayrak sayısı bu yıl 31’e çıkartılıp toplam 8 plaj temizlenerek milyonlarca turisti ağırlamaya hazır hale getirildi. 9 ayrı noktada can kurtaran hizmetinin verileceği plajlarda günlük temizlik ve zabıta hizmeti aralıksız olarak verilmesine de başlandı.

Ayvalık’ta 11, Burhaniye’de 5, Edremit’te 7 ve Gömeç’te 3 plajda mavi bayrak dalgalanacak sahilde, hummalı çalışmalar tamamladı. Büyükşehir Belediyesi; Sarımsaklı, Antandros, Özdemir Sitesi ve Ocaklar halk plajlarının yanı sıra bu yıl Zeytinli Altınkum, Sarıkız mevki ve Sarımsaklı Maliye Kampı plajlarına da mavi bayrak aldı. Balıkesir; Antalya, Muğla, İzmir, Aydın’ın ardından en fazla mavi bayrağa sahip 5’inci il oldu.

9 NOKTADA CAN KURTARAN HİZMETE BAŞLADI

İlk belirlemeye göre cankurtaran hizmeti verilecek noktalar ise aşağıdaki gibi belirlendi: Ayvalık Sarımsaklı Plajı’nda iki nokta, Burhaniye Öğretmenler Plajı’nda bir nokta, Edremit Akçay Kordon bir nokta, Edremit Altınoluk Özdemir Halk Plajı’nda bir nokta, Edremit Altınoluk Antandros Halk Plajı’nda bir nokta, Edremit Altınoluk Halk Plajı bir nokta, Edremit Zeytinli Kordon ve Edremit Zeytinli Altınkum Kule Halk Plajı’nda bir noktada hizmet verecek. Bu arada cankurtaran bot jet ve kuleler gerekli hazırlıkları yaparak emniyet şamandıraları çekip görevlerine başladı.