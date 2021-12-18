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Gündem Edirne'ye Bulgar akını sürüyor! Tabelalar bile değişti
Gündem

Edirne'ye Bulgar akını sürüyor! Tabelalar bile değişti

Bulgar levasının 9,44'e ulaşmasıyla alışveriş için Türkiye'ye akın eden Bulgarlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 12:58:00 -
Edirne'ye Bulgar akını sürüyor! Tabelalar bile değişti

Bulgar levasının 9,44'e ulaşmasıyla alışveriş için Türkiye'ye akın eden Bulgarlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturmaya başladı.

Günlük market ihtiyaçlarından mobilyaya, giyimden kozmetiğe bütün ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılamaya gelen Bulgarlar Edirne'ye akın ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan kapısı Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk da her geçen gün artıyor. Her gün sınır kapısında uzayan araç kuyrukları dikkat çekiyor.

Tabelalar Bulgarca oldu

Diğer yandan Edirne esnafı da gelen Bulgar müşterilerine uygun yeni adımlar atıyor.

İş yerleri tabelalarında Türkçe'nin yanında Bulgarca yazılar ekledi.

"Bulgarca bilen eleman aranıyor"

Birçok işletme sahibi de Bulgarca bilen çalışan bulmak için ilanlar vermeye başladı.

 

 

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