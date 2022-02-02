  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Edirne'de yıldırım isabet eden köydeki 2 bin 500 saman balyası yandı
Yerel

Edirne'de yıldırım isabet eden köydeki 2 bin 500 saman balyası yandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yıldırım isabet eden köydeki saman balyaları yandı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, köye giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 09:48:00 -
Edirne'de yıldırım isabet eden köydeki 2 bin 500 saman balyası yandı

Şabanmera köyünde saman balyalarının bulunduğu alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köydeki iş makineleri de yangın söndürme çalışmalarında kullanıldı.

Yaklaşık 2 bin 500 saman balyasının yanmasına neden olan alevler yoğun müdahaleler sonucu söndürüldü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, köye giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay